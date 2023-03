Com hino à capela e luzes, torcida do Fortaleza faz no Castelão festa em jogo da Libertadores

A torcida do Fortaleza protagonizou uma grande festa em seu retorno à Arena Castelão. Para a partida diante do Deportivo Maldonado-URU, pelo jogo de volta da 2ª fase da Libertadores, os torcedores tricolores lotaram o estádio e apoiaram o Leão antes mesmo da bola rolar. A equipe de Juan Pablo Vovjoda voltou a disputar uma partida no estádio após quase quatro meses de seu último compromisso no local, que estava fechado para reformas.

O apoio atingiu o seu ápice quando as duas equipes entraram em campo. Mais de 50 mil torcedores entoaram o hino nacional à capela. A torcida leonina ainda acendeu as lanternas dos celulares e protagonizou uma bela cena instantes antes do início da decisão.

Nem mesmo a chuva que caiu sobre a Arena Castelão impediu a festa. A empolgação continuou mesmo após o apito inicial do árbitro. De pé, a torcida acompanhou os minutos iniciais do duelo cantando bastante e apoiando o time.

Fortaleza e Deportivo Maldonado-URU disputa uma vaga na 3ª fase da pré-Libertadores 2023. No jogo de ida, disputado no Uruguai, as duas equipes empataram em 0 a 0, resultado que deixou a situação indefinida para o confronto de volta, na Arena Castelão.