Time titular do Fortaleza contra o Bahia pela Série A

O Fortaleza recebe o Bahia neste sábado (21), às 21h, na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A de 2024. O confronto antecede o confronto de volta da Copa Sul-Americana contra o Corinthians, onde precisa reverter a derrota por 2 a 0, no entanto, não há dúvidas: o Leão deve usar o time titular.

Independente da ambição internacional, a necessidade de voltar a vencer é urgente. O momento é muito ruim em termos de resultados: são quatro jogos sem vitórias, com três derrotas e um empate.

No Brasileirão, dos últimos nove pontos disputados, o Leão somou apenas um. Com 49, não pode perder a 3ª posição por conta da vantagem para o Flamengo (45), mas foi ultrapassado por Botafogo (53) e Palmeiras (50) nas rodadas anteriores. Assim, deve reagir nessa briga no G-4 da competição.

Por todo o contexto, a melhor decisão é vivenciar uma decisão após a outra. E um triunfo pode até alimentar e servir de combustível para o jogo da Sula na Neo Química Arena, às 21h30, nesta terça.

Time titular do Fortaleza

A missão do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda não é simples. A cada três dias, o Fortaleza entrou em campo na última semana. Além disso, tem o goleiro Santos, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Moisés entregues ao departamento médico.

Logo, a fadiga muscular do elenco deve ser avaliada. De todo modo, a defesa precisa ser ajustada, assim como o meio-campo e o ataque, com nomes que ficaram no banco regressando aos titulares. Alguns nomes que não atravessam uma grande fase, como o zagueiro Titi e o atacante Pikachu também podem ser sacados no momento.

Uma provável escalação tem: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonathan; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pochettino; Breno Lopes, Lucero e Marinho. A leitura do jogo também é crucial, sem poupar potenciais técnicos, como o meia Calebe, que ficou toda a partida do Corinthians no banco.