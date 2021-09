Tiago Nunes tem dois jogos em casa na Série A para buscar reação com Ceará; vote no time titular

No futebol, iniciar um novo trabalho requer tempo. São percepções táticas aplicadas, compreensão de ideias e definição dos conceitos. Assim, a era Tiago Nunes está apenas começando sob o comando do Ceará. Após a derrota na estreia, o técnico terá dois jogos em casa para buscar uma resposta com o elenco na Série A de 2021.

Próximos jogos do Ceará na Série A

18.09 - Ceará x Santos | Arena Castelão

25.09 - Ceará x Chapecoense | Arena Castelão

02.10 - Bahia x Ceará | Arena Fonte Nova

A atuação contra o Grêmio foi ruim. O projetado era uma postura mais vibrante, mas a equipe teve dificuldade no ataque e falhas defensivas. Por isso, o momento é de adaptação e de conhecer o elenco para conceder novas chances no time titular alvinegro.

Com a manutenção do esquema 4-2-3-1, nomes mais experientes e que chegaram com status de grande reforços receberam a confiança na partida. E as primeiras ideias foram postas, como a participação dos pontas no processo na armação.

A saída de bola também foi qualificada, com os defensores participando e ocupando o campo ofensivo. Há muito para evoluir, de fato. Em busca da formação titular, o torcedor pode votar abaixo no time que acredita ser o ideal para a sequência do Brasileirão.

Defina o time que você considera ideal do Ceará

