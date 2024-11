Fortaleza arrecadou receita milionária com bilheteria em 2024; veja valor

O Fortaleza atingiu a marca de 1 milhão de torcedores como mandante na temporada de 2024 no último sábado (9), após os 45.271 espectadores presentes na vitória por 3 a 0 contra o Vasco, na Arena Castelão. E esse índice simboliza uma receita impactante para o orçamento do time tricolor.

O Diário do Nordeste apurou que, com a bilheteria dos torcedores em casa, o clube embolsou R$ 21,3 milhões como montante bruto. É um dinheiro oriundo exclusivamente da torcida em partidas.

No fim, os números mostram a força da arquibancada, seja com público ou receita. Na Série A, por exemplo, é o melhor mandante e defende uma invencibilidade de 17 rodadas, próximo de se tornar um dos únicos clubes da história que terminou sem derrotas como mandante.

Já no ranking de público do Brasileirão, está em 10º colocado geral, com média de 28.498 pagantes.

Até o encerramento da temporada, restam mais dois encontros dos tricolores com o time em casa. No dia 26 de novembro, terça-feira, encara o Flamengo, às 20h. Depois encara o Internacional, pela 38ª e última rodada do Brasileirão, com data-base para o dia 8 de dezembro - detalhes a confirmar.