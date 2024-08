O que esperar do Rosario Central: saiba como joga o rival do Fortaleza na Copa Sul-Americana

O Fortaleza encara o Rosario Central-ARG, nesta quarta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana de 2024. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Gigante Arroyito, na Argentina. Será o 6º confronto da equipe cearense contra um rival argentino, marcando o ineditismo do embate e o peso pela ambição tricolor em avançar na competição internacional.

A volta é dia 21 de agosto, terça, na Arena Castelão, também às 19h. O clube com melhor placar agregado chega às quartas.

O Diário do Nordeste destrincha como atua o Rosario Central. Atual vice-campeão da Sula, o Leão sonha com o título e também com a premiação: até o momento, o clube já faturou US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,7 milhões) com bônus no torneio. Caso avance às quartas, ganha mais US$ 700 mil (cerca de R$ 3,5 milhões) com a cota de resultado.

Como joga?

O Rosario Central-ARG tem uma proposta de jogo bem definida: marcação forte, jogo físico, bola parada e contra-ataque. No esquema 4-4-2, tem os atacantes fixos na frente para um lance de pivô e permitem ultrapassagem dos meias em velocidade, em uma formação muito posicional, de construção objetiva. Quando atacado, se reorganiza no 5-3-2.

O responsável pela alteração tática é o volante Martínez, que recua e se posiciona entre os zagueiros. O meio-campo funciona como um pêndulo, definindo a postura da equipe naquele momento do jogo. Ao longo das partidas, muita catimba, simulações e mecanismos para esfriar o ritmo do confronto, em um estilo tipicamente argentino e copeiro, DNA presente no Rosario.

Legenda: A provável escalação do Rosario Central contra o Fortaleza na Sul-Americana Foto: reprodução / LineUp 11

Nos playoffs da Sula, vale ressaltar, a equipe eliminou o Internacional. Na ida, o gol nasceu de uma jogada sul-americana, com disputa “faltosa”, muita velocidade e gol em um contra-ataque de Campaz, que é a peça mais habilidosa da equipe. Na volta, Sanchez marcou aproveitando um bate-rebate. Apesar do empate do Inter com Valencia no 2º tempo, o Rosario não permitiu o controle do clube colorado, sempre travando a partida.

Assim, é fato que os argentinos não possuem um time técnico, mas há consciência tática, com a estratégia cumprida do início ao fim, além da experiência para esse tipo de competição. Pelo momento, o Fortaleza é favorito, mas o embate será difícil.

Panorama final: ídolo do clube e principal centroavante, Marco Rubén sentiu uma lesão muscular é uma baixa confirmada. Assim, Enzo Copetti ocupa a vaga na frente. Pelo meio-campo, Ignacio Malcorra, o camisa 10, pode ter a vaga de Tomás. O clube engatou duas vitórias seguidas sob o comando do interino Matías Luque, que assumiu a vaga de Miguel Ángel Russo. No fim de semana, venceu o clássico local contra o Newell's Old Boys por 1 a 0, o que serve de combustível na Sula.