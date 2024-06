Marcelo Paz recebe sondagem do Corinthians para deixar cargo de CEO do Fortaleza

O Corinthians deseja a contratação de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza. Nos últimos dias, o clube entrou em contato com o dirigente para avaliar a situação e efetuar a proposta para o mesmo cargo. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Diário do Nordeste.

De antemão, é preciso ressaltar: as chances são mínimas de uma saída do gestor no momento. Uma ruptura no meio da temporada não está nos planos e pesa demais para o declínio do convite, principalmente com os objetivos traçados junto do time cearense. Para além disso, há fatores como a estabilidade e identificação com o projeto esportivo do Pici que impulsam, com o ano esportivo em andamento, para a recusa da oferta, apesar do prestígio profissional de ser alvo do clube paulista.

Vale ressaltar que esse movimento não é inédito. De 2020 até o momento, quando o mandato na presidência do Fortaleza chegava ao fim - posteriormente substituído pelo cargo de CEO - Paz já era alvo de times. O Botafogo, por exemplo, foi um dos interessados, também para assumir essa função.

Deste modo, é evidente que o trabalho chama atenção. Em 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o convidou para ser chefe de delegação nos amistosos da Seleção Brasileira. Em termos de gestão, hoje, é também o presidente da Liga Forte União, bloco econômico que busca a comercialização de parte dos direitos de transmissão de clubes brasileiros.

Legenda: Marcelo Paz atuou junto da Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Coreia do Sul em 2022 Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Logo, uma saída do Fortaleza requer mais. No momento, o Corinthians deve ser mais um que tentou. Como um protagonista da gestão desde 2017, o dirigente é um dos pilares da ascensão histórica da equipe no ambiente nacional, com conquistas como o pentacampeonato cearense (2019-2023), o tricampeonato da Copa do Nordeste (2019-2022-2023), Série B (2018), além de campanhas memoráveis na Série A, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e na Libertadores.

O modelo de gestão consolida o trabalho, com profissionalização da diretoria, períodos longevos de treinadores, como Rogério Ceni e Juan Pablo Vojvoda, e o crescimento financeiro, com a equipe evoluindo as projeções orçamentárias a cada ano.