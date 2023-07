Marcelo Paz relembra proposta para deixar Fortaleza e ser CEO do Botafogo: 'era salário de atacante'

O Botafogo tentou a contratação do presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, para ser o CEO do clube. A situação foi revelada pelo dirigente tricolor em participação no podcast Mundo GV, no YouTube. O mandatário foi consultado pelo norte-americano John Textor, dono da SAF carioca, mas recusou.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Houve um convite do Textor. Fizemos uma conversa virtual, ele estava nos Estados Unidos. A gente conversou, achei que ia conversar por conversar. Ele gostou, falou para os assessores, que intermediaram: ‘Quero contar com ele’. Só que eu tinha acabado de ser reeleito para mais três anos no Fortaleza, não poderia jamais sair [...] Os números financeiros eram muito interessantes. Era salário de atacante, salário bom. Não podia jamais deixar o Fortaleza naquele momento. Minha torcida, as pessoas que confiaram em mim. Seria uma traição à torcida do Fortaleza".

O Diário do Nordeste apurou que o contato ocorreu no início da temporada de 2022. Em anos anteriores, Paz também foi sondado no mercado, mas declinou dos convites para seguir no Leão, onde tem mandato atual até 2024 - quando não poderá ser reeleito.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Eu tenho compromisso com o Fortaleza até o final de 2024 e tenho de finalizar esse ciclo no Fortaleza. Após esse ciclo, eu pretendo permanecer no futebol, gosto do futebol, me realizo, o futebol é onde encontro paixão e vocação, faço no clube que eu amo, na cidade que eu nasci, mas estou aberto sim, terminando meu ciclo com o fortaleza, se o mercado absorver, porque as pessoas acham que é fácil, mas não é tão simples, mas o meu foco é concluir o trabalho no Fortaleza da melhor maneira possível".

Na função desde 2017, com duas reeleições no processo, o dirigente é um dos pilares da ascensão histórica da equipe no futebol nacional, com diversas conquistas como o pentacampeonato cearense (2019-2023), o bicampeonato da Copa do Nordeste (2019-2022), da Série B (2018), além de campanhas memoráveis na Série A, na Copa do Brasil, na Sul-Americana e na Libertadores.

O modelo de gestão consolida o trabalho, com profissionalização da diretoria, períodos longevos de treinadores, como Rogério Ceni e Juan Pablo Vojvoda, e o crescimento financeiro, com a equipe apresentando o maior superávit da história do Nordeste durante 2022. Hoje, um dos pontos de foco da gestão é a transformação da instituição em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).