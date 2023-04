Janela de transferência internacional fecha terça (4); veja reforços de Ceará e Fortaleza

A primeira janela de transferência do Brasil em 2023, para transações internacionais, chega ao fim nesta terça-feira (4). Assim, os clubes precisam correr nos trâmites para regularizar os reforços que atuam no exterior - o BID da CBF fecha às 19h, desta segunda (3). O detalhe: o prazo para as negociações do mercado nacional ocorre até 20 de abril.

Assim, Ceará e Fortaleza analisam o cenário. Se não há uma contratação encaminhada, ambos asseguram que os principais destaques permanecem nos elencos. Para a migração, a janela deve estar aberta nas duas nações.

Segundo a CBF, depois disso, somente os jogadores livres no mercado poderiam ser contratados até a reabertura da janela, entre 3 de julho e 2 de agosto. Vale lembrar: o período foi aberto no dia 11 de janeiro.

Contratações de Ceará e Fortaleza

Legenda: Erick Pulga e Vinicius Zanocelo estão entre as novidades de Ceará e Fortaleza, respectivamente Foto: Felipe Santos / Ceará | Vinícius Palheta / Fortaleza

O Vovô anunciou 18 reforços até agora: goleiro Aguilar; zagueiro Thiago Pagnussat; lateral-direito Warley; laterais-esquerdos Danilo Barcelos e Willian Formiga; volantes Arthur Rezende, Caíque e Willian Maranhão; meias Pedro Lucas, Chay e Jean Carlos; atacantes Vitor Gabriel, Janderson, Álvaro, Hygor, Luvannor, Erick Pulga e Pedrinho.

O Leão anunciou 13 jogadores: goleiros João Ricardo e Maurício Kozlinski; zagueiro Bernardo Schappo; laterais-direitos Dudu e Yago Pikachu; laterais-esquerdos Bruno Pacheco e Lucas Esteves; meias Pochettino, Calebe e Vinícius Zanocello; e atacantes Lucero, Guilherme e Júnior Santos - que deixou o clube e foi para o Botafogo.

Elenco do Ceará em 2023

GOL: Richard, Aguilar, André Luiz e Cristian.

ZAG: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda, Jefferson e Lucas Ribeiro.

LAD: Michel Macedo e Warley.

LAE: Danilo Barcelos e Willian Formiga.

VOL: Richardson, Guilherme Castilho, Arthur Rezende, Caíque e Willian Maranhão.

MEI: Jean Carlos, Chay, Pedro Lucas, David e Léo Rafael.

ATA: Vitor Gabriel, Janderson, Erick, Álvaro, Hygor, Luvannor, Caio Rafael, Daniel, Leandro Carvalho, Erick Pulga e Pedrinho.

Elenco do Fortaleza em 2023

GOL: Fernando Miguel, João Ricardo, Maurício Kozlinski e Kennedy.

ZAG: Benevenuto, Brítez, Ceballos, Titi, Bernardo Schappo, Alix Vinicius e Habraão.

LAD: Tinga, Dudu e Yago Pikachu.

LAE: Bruno Pacheco e Lucas Esteves.

VOL: Caio Alexandre, Zé Welison, Lucas Sasha e Hércules.

MEI: Pochettino, Lucas Crispim, Calebe, Sammuel, Vinícius Zanocello e Amorim.

ATA: Thiago Galhardo, Lucero, Silvio Romero, Guilherme, Moisés, Pedro Rocha e Romarinho.