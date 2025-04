Janela caseira do mercado é fechada: veja reforços da Série A e novo período de contratações

A janela caseira do mercado foi encerrada na última sexta-feira (11) e totalizou 30 reforços nos times da Série A de 2025. O intervalo criado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi iniciado no dia 10 de março, após o fim da 1º janela oficial, e permitiu apenas a contratação de atletas que estivessem atuando nos campeonatos estaduais.

O futebol cearense registrou reforços. O Ceará acertou as chegadas do volante Lucas Lima, ex-São Bernardo, e do atacante Lelê, ex-Fluminense. Já o Fortaleza anunciou o volante Rodrigo Santos, ex-Maringá, além dos atacantes Deyverson, ex-Atlético-MG, e Allanzinho, ex-Ferroviário.

De todos os clubes, o Mirassol apresentou o maior número de novidade, com nove reforços. Já metade dos participantes do Brasileirão decidiu não contratar nenhum ativo: Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Santos, São Paulo, Sport e Vasco.

Total de reforços dos times da Série A de 2025 na janela caseira

9 reforços: Mirassol

6 reforços: Juventude

4 reforços: Vitória-BA

3 reforços: Fortaleza

2 reforços: Ceará e Grêmio

1 reforço: Atlético-MG, Botafogo, Bragantino e Palmeiras

Nenhum reforço: Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Santos, São Paulo, Sport e Vasco.

Próximo período de contratações

A próxima janela de transferências do futebol brasileiro será aberta entre os dias 2 e 10 de junho, no período que antecede ao novo Mundial de Clubes da Fifa, quando os jogos do calendário nacional são interrompidos. Depois disso, um novo intervalo será aberto entre 10 de julho e 2 de setembro.

Nos dois casos, qualquer tipo de movimentação é liberada. Logo, podem ser contratados atletas do mercado nacional e também internacional.

Lista de reforços dos times da Série A de 2025 na janela caseira

Atlético-MG (1)

ZAG - Vitor Hugo (Bahia)

Botafogo (1)

ATA - Mastriani (Athletico-PR)

RB Bragantino (1)

VOL - Fabinho (Palmeiras)

Ceará (2)

VOL - Lucas Lima (São Bernardo-SP)

ATA - Lelê (Fluminense)

Fortaleza (3)

VOL - Rodrigo (Maringá)

ATA - Deyverson (Atlético-MG)

ATA - Allanzinho (Ferroviário)

Grêmio (2)

GOL - Jorge (Pelotas-RS)

LAT - Marlon (Cruzeiro)

Juventude (6)

GOL - Ruan Carneiro (Figueirense)

ZAG - Natã Felipe (Grêmio)

LAD - Gabriel Souza (Cianorte-PR)

ATA - Matheus Babi (Athletico-PR)

ATA - Maurício Garcez (Avaí)

ATA - Emerson Galego (Ypiranga-RS)

Mirassol (9)

ZAG - Gabriel Knesowitsch (Cuiabá)

ZAG - Leonan (Capivariano-SP)

VOL - Yago Felipe (Bahia)

VOL - Zé Vitor (Maringá-PR)

MEI - Matheus Bianqui (Coritiba)

ATA - Maceió (Portuguesa-SP)

ATA - Fabrício Daniel (São Bernardo-SP)

ATA - Luiz Felipe (Atlético-MG)

ATA - Edson Carioca (Goiás)

Vitória-BA (4)