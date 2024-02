IFFHS divulga ranking de clubes da América do Sul com Fortaleza no Top-3; veja lista

O Fortaleza está entre os principais times da América do Sul, de acordo com o ranking mundial de clubes da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). O time cearense aparece na 3ª posição do continente, atrás de Fluminense e Palmeiras, respectivamente.

A equipe comandada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda soma 219,5 pontos. A pontuação da IFFHS é feita considerando torneios internacionais e nacionais, com pesos diferentes. Atualizada mensalmente, a lista conta 12 meses passados. A última atualização foi realizada em 24 de janeiro.

O Top-10 é completado por: Flamengo (4º), São Paulo (5º), Internacional (6º), Estudiantes-ARG (7º), Libertad-PAR (8º), LDU-EQU (9º) e Atlético Nacional-COL (10º). Na atual temporada, o Leão volta a disputar a Copa Sul-Americana, onde foi vice-campeão em 2023.

Lista dos 10 de melhores clubes da América do Sul na IFFHS:

Fluminense - 233 pontos Palmeiras - 226 pontos Fortaleza - 219,5 pontos Flamengo - 216 pontos São Paulo - 204 pontos Internacional - 192 pontos Estudiantes (ARG) - 190,5 pontos Libertad (PAR) - 188,5 pontos LDU (EQU) - 181,5 pontos Atlético Nacional (COL) - 179,5 pontos

