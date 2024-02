O time titular do Fortaleza de Vojvoda no início de 2024

O Fortaleza inicia a temporada de 2024 com um time titular definido. Pelo menos, em tese, sim. O processo de continuidade do técnico argentino Vojvoda permite a estruturação da equipe, com um modelo de jogo consolidado e o trabalho de incorporações ainda em processo nas partidas.

A formação é: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Calebe; Pikachu, Moisés e Lucero. A novidade é Moisés, que veio do México como se nunca tivesse saído.

O detalhe é que Vojvoda ainda não usou essa escalação - sempre mesclou a formação. Em quatro jogos, inclusive, nunca repetiu a formação.

Fortaleza 2x0 Horizonte | João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Escobar; Lucas Sasha (Kauan), Pochettino e Calebe (Kervin); Marinho (Pikachu), Lucero (Machuca) e Moisés (Pedro Rocha).

| João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Escobar; Lucas Sasha (Kauan), Pochettino e Calebe (Kervin); Marinho (Pikachu), Lucero (Machuca) e Moisés (Pedro Rocha). Barbalha 0x5 Fortaleza | João Ricardo; Dudu, Titi, Benevenuto e Bruno Pacheco; Zé Welison (Calebe), Kauan e Kervin (Luquinhas); Pikachu (Moisés), Thiago Galhardo (Lucero) e Pedro Rocha (Machuca).

| João Ricardo; Dudu, Titi, Benevenuto e Bruno Pacheco; Zé Welison (Calebe), Kauan e Kervin (Luquinhas); Pikachu (Moisés), Thiago Galhardo (Lucero) e Pedro Rocha (Machuca). Fortaleza 3x1 Iguatu | João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pochettino (Kauan) e Calebe (Luquinhas); Pikachu (Marinho), Lucero (Thiago Galhardo) e Moisés (Kervin).

| João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pochettino (Kauan) e Calebe (Luquinhas); Pikachu (Marinho), Lucero (Thiago Galhardo) e Moisés (Kervin). Fortaleza 2x1 América-RN | João Ricardo; Dudu (Pikachu), Brítez, Titi e Escobar; Zé Welison (Luquinhas), Pochettino e Calebe; Marinho (Moisés), Thiago Galhardo (Lucero) e Pedro Rocha (Kervin).

Legenda: O Fortaleza tem um time titular definido no início da temporada de 2024 Foto: reprodução / LineUp 11

O problema disso tudo são os reservas. O treinador fez testes nos primeiros jogos, rodou o elenco e buscou novas respostas. O volante Kauan e o meia Kervin são boas surpresas, enquanto nomes como o lateral-direito Dudu e os atacantes Marinho e Machuca estão abaixo.

A missão da comissão é fortalecer o elenco e trazer questões para os titulares, o que aconteceu pouco. Com 29 jogadores, a sequência das partidas deve manter esse planejamento, com a tentativa de fortalecer o plantel até o Clássico-Rei, 17 de fevereiro, às 16h40, pelo Campeonato Cearense.

Legenda: Joia venezuelana, Kervin Andrade é um dos destaques do início de temporada do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Dos recém-chegados, o zagueiro argentino Cardona deixou uma boa primeira impressão, mas deve ser mais testado. Já o meia Luquinhas ainda busca entrosamento. O goleiro Santos não teve oportunidade, enquanto os atacantes Moisés e Pikachu, com passados no time, são titulares.

Vojvoda tem o desafio de realizar a gestão do elenco. A janela de transferência do mercado fecha em 4 de abril, com o clube ativo no mercado. A expectativa é que o zagueiro Kuscevic e o volante Bruno Gomes, ambos do Coritiba, sejam anunciados. Hoje, o trabalho do Leão é conseguir ter dúvidas na escalação principal para os grandes jogos da temporada.