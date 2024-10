Fortaleza tem quatro desafios com Vojvoda na Data Fifa

O Fortaleza tem um longo período sem jogos durante outubro. Após a derrota para o Grêmio no Rio Grande do Sul, o time cearense volta a campo só mais duas vezes neste mês: encara o Atlético-MG, na Arena Castelão, dia 16, às 21h45, e o Palmeiras, no dia 26, às 16h30, no Allianz Parque/SP.

O Diário do Nordeste então lista os principais desafios do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda nesse intervalo. Vale ressaltar que a pausa no calendário é motivada pela Data Fifa, das seleções.

Na tabela de classificação, o Fortaleza é o 3º colocado, com 55 pontos. O G-4 tem Botafogo na liderança com 55, Palmeiras como vice com 57 e o Flamengo em 4º, com 51.

Principais desafios do Fortaleza de Vojvoda na Data Fifa

Definir um novo time titular

Legenda: O Fortaleza modificou muito a escalação titular nos últimos três jogos Foto: arte / SVM

O torcedor que chegou até aqui certamente tem um time titular do Fortaleza em mente. Para muitos, é algo óbvio. Para outros, não faz diferença. O fato é que Vojvoda tem o rodízio como característica, o que não vai mudar, mas nos últimos jogos, as mudanças se tornaram um excesso: foram pelo menos cinco nos últimos três. Somente o goleiro João Ricardo e o zagueiro Cardona foram mantidos, com variações do 4-4-2 e 4-3-3. Hoje, o foco deve ser redefinir a espinha dorsal para dar confiança.

Recuperar o artilheiro Lucero

Legenda: Lucero não marca um gol pelo Fortaleza há oito jogos em 2024 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O atacante argentino atravessa um jejum de oito partidas sem balançar as redes. É a maior seca na temporada de 2024, com impacto direto na falta de resultados do Leão. Vice-artilheiro do futebol brasileiro com 23 gols, o atleta é peça-chave e precisa recuperar o protagonismo na reta decisiva da Série A. Assim, recuperá-lo é mais uma tarefa de Vojvoda, seja alterando o sistema tático, ampliando a produção ofensiva com um novo meio-campo ou focando no descanso físico do centroavante.

Inserir Calebe no time principal

Legenda: Calebe teve poucos minutos pelo Fortaleza desde que se recuperou de lesão Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza fez apenas duas contratações na última janela: o goleiro Magrão e o lateral-direito Eros Mancuso. Com poucos reforços, a possibilidade de contar novamente com o meia Calebe, após um longo período no DM, se tornou a esperança do torcedor. Até o momento, no entanto, o jogador participou de apenas três jogos, com mais tempo nas derrotas para Grêmio e Corinthians. Com uma crise técnica na equipe, torná-lo mais útil ao time é uma das alternativas para a evolução da equipe.

Ser mais agressivo fora de casa

Legenda: Na última rodada, o Fortaleza perdeu para o Grêmio por 3 a 1, fora de casa, pela Série A Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A estratégia como visitante também precisa ser redefinida pelo Fortaleza. Dos últimos quatro jogos longe da Arena Castelão, somou apenas um dos últimos 12 pontos disputados. Se tem o melhor aproveitamento como mandante de toda a Série A, apresenta dificuldades fora de casa. A campanha é espetacular, mas a briga pelo título passa por esse equilíbrio, que é um dos pontos de ajuste com a pausa nos jogos. No fim do mês, dia 26, o Leão encara o vice-líder Palmeiras, no Allianz Parque.