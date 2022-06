Fortaleza quebra tabu histórico contra Flamengo e tem sequência para buscar reação na Série A

O Fortaleza conquistou um resultado histórico contra o Flamengo na vitória deste domingo (5) pela Série A de 2022: após 17 anos, voltou a superar o rival na elite nacional. O tabu chega logo no 1º resultado positivo do time cearense no Brasileirão e pode engatar uma reação na tabela.

Isso porque o resultado tem peso direto na confiança. No Maracanã lotado, com uma escalação alternativa, o Leão teve grande atuação defensiva, saiu na frente, sofreu o empate e buscou a vitória. A última vez que tinha alcançado tal feito foi em 2005, na Arena Castelão, com vitória por 2 a 1.

No recorte, Fortaleza x Flamengo tinham se enfrentado ainda em 2021, 2020, 2019 e 2006. Eram seis derrotas e dois empates.

A demonstração de força chega também como resposta positiva para atletas do elenco. Robson recebeu oportunidade no ataque e encerrou jejum de 13 jogos sem gol, Zé Welison também ganhou chance e terminou como o melhor do duelo. Assim, o placar se reverbera para além dos três pontos.

Na trajetória do argentino Juan Pablo Vojvoda no comando do Fortaleza, mais um tabu superado. Na campanha história de 2021, a equipe leonina derrubou inúmeras marcas através de vitórias contra adversários como o Palmeiras e Atlético-MG.

Sequência no Brasileirão

Legenda: O Fortaleza é o lanterna do Brasileirão de 2022, com cinco pontos Foto: reprodução / ge

Na lanterna da competição, com cinco pontos, o Fortaleza tem uma larga diferença até o Juventude, o primeiro longe do Z-4, com 10. O cenário o garante na zona de rebaixamento por mais rodadas.

O contraponto é a sequência de jogos pela frente, com adversários de investimento intermediário e pretensões similares dentro do Brasileirão. Por isso, os próximos capítulos serão fundamentais para definir a reação da equipe, que teve o pior início de um clube na Série A nos últimos 10 anos.

Próximos jogos do Fortaleza no Brasileirão de 2022