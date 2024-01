Fortaleza gasta R$ 36 milhões e qualifica reposições do elenco de 2024; veja chegadas e saídas

O Fortaleza anunciou reforços pontuais na 1ª janela de transferência de 2024 e qualificou o nível de reposição do elenco. No balanço de chegadas e saídas, o saldo tricolor é positivo para a nova temporada até o momento, com cinco contratações e um investimento total de R$ 36 milhões.

É fato: resta um substituto para o volante Caio Alexandre, vendido ao Bahia. No entanto, nos demais setores, o clube foi ao mercado e trouxe peças para manter ou até mesmo ampliar o quesito técnico.

Reposição do elenco do Fortaleza para 2024

GOL | Fernando Miguel (Ceará) ➡️ Santos (Flamengo)

ZAG | Bernardo Schappo (Botafogo/SP) ➡️ Tomás Cardona (Defensa Y Justicia-ARG)

VOL | Saída: Caio Alexandre (Bahia) ➡️ (?)

MEI | Lucas Crispim (Buriram United-TAI) ➡️ Luquinhas (New York Red Bull-EUA)

ATA | Guilherme (Santos) ➡️ Moisés (Cruz Azul-MEX)

ATA | Yago Pikachu: foi adquirido em definitivo do Shimizu S-Pulse-JAP.

Legenda: O zagueiro argentino Tomás Cardona foi o último reforço anunciado pelo Fortaleza para 2024 Foto: divulgação / Fortaleza

Na posição de goleiro, com a saída de Fernando Miguel ao Ceará, o time contratou Santos, junto ao Flamengo, por US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,9 milhões). Dos zagueiros, após emprestar Schappo ao Botafogo/SP e com a iminente negociação do português Tobias, buscou o argentino Tomás Cardona, do Defensa Y Justicia-ARG, por US$ 625 mil (cerca de R$ 3 milhões).

No meio-campo, sem renovar com o meia Lucas Crispim, investiu em Luquinhas, adquirido do New York Red Bulls, dos EUA, por US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,3 mi). Por fim, o atacante Guilherme não renovou, enquanto Moisés retornou em operação de US$ 3,8 milhões (cerca de R$ 18,7 mi).

Logo, a expectativa também é encontrar um volante com status de titular. Um dos alvos é o argentino Lucas Piovi, capitão da LDU, do Equador, que foi campeão da Copa Sul-Americana.

Legenda: O volante argentino Lucas Piovi é capitão da LDU, do Equador Foto: Galo Paguay / AFP

O único movimento fora do eixo, de fato, foi Caio Alexandre, que forçou uma saída da equipe cearense durante o processo de aquisição junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, e terminou negociado. A janela de transferência segue aberta até o dia 7 de março, o que pode render mais contratações.

No meio do processo, o time também manteve o ala Yago Pikachu. Após período de empréstimo, acertou o retorno do atleta por US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,4 milhões).

Vale ressaltar que outras saídas existiram, mas eram jogadores fora dos planos do elenco do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Assim, a gestão dos ativos segue para realocar os nomes e, quando possível, garantir receita, como nas vendas do zagueiro Alix Vinícius e do centroavante Coutinho.

Investimento do Fortaleza na janela de transferência de 2024

GOL: Santos: US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,9 milhões)

ZAG: Tomás Cardona: US$ 625 mil (cerca de R$ 3 milhões)

MEI: Luquinhas: US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,3 milhões)

ATA: Yago Pikachu: US$ 500 mil (cerca de R$ 2,4 milhões)

ATA: Moisés: US$ 3,8 milhões (cerca de R$ 18,7 milhões)

Total: R$ 36,3 milhões

Saídas do elenco do Fortaleza em 2024 (empréstimo, rescisão e venda)

GOL - Fernando Miguel (Ceará)

ZAG - Bernardo Schappo (Botafogo/SP)

ZAG - Habraão (Chapecoense)

ZAG - Alix Vinícius (Atlético-GO)

LAD - Vitor Ricardo (São Bernardo/SP)

VOL - Ronald (Mirassol)

VOL - Caio Alexandre (Bahia)

VOL - Fabrício Baiano (Sagamihara-JAP)

MEI - Sammuel (ABC)

MEI - Lucas Crispim (Buriram United-TAI)

MEI - Matheus Vargas (Juventude)

ATA - David da Hora (Juventude)

ATA - Renato Kayzer (Criciúma)

ATA - Edinho (Paysandu)

ATA - Silvio Romero (Instituto-ARG)

ATA - Guilherme (Santos)

ATA - Igor Torres (Aparecidense/GO)

ATA - Gustavo Coutinho (Sport)

ATA - Romarinho (Sport)