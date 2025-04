Fortaleza escapa de derrota contra Retrô no dia que atinge um mês sem vitória em 2025

Uma coisa é certa: não dá pra comemorar e ficar satisfeito com o Fortaleza pelo empate sofrido com o Retrô-PE em 1 a 1, nesta terça-feira (29), na Arena Pernambuco, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Contra um adversário inferior tecnicamente, atualmente na Série C, o máximo que conseguiu foi evitar uma derrota fora de casa.

O saldo é de lucro para um time que, na maior parte do tempo, demonstrou desorganização, pouca criatividade e até vulnerabilidade defensiva. O gol do Lucero é reflexo direto desse cenário: foi chorado, com três finalizações na pequena área para deixar tudo igual aos 42 minutos do 2º tempo. Antes, a verdade é um Retrô-PE mais perto de ampliar um resultado construído no 1º tempo: 1x0.

Uma situação evitada com João Ricardo fazendo milagre e Mancha salvando quase na linha. A alerta não foi acendida, apenas se mantém, visto que o padrão apresentado foi o retrato de todo de 2025.

O que tirar do jogo de positivo: talvez os minutos finais. Diante de um oponente desgastado, que não aproveitou as chances, o Leão chegou à igualdade no “abafa” e escapou de perder exatamente no dia que completou um mês que teve a última vitória: 1 a 0 contra o Fluminense, no dia 29 de março.

Depois disso, agora são nove partidas sem resultado positivo, sendo três empates consecutivos. O time do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda está muito longe do aceitável até o presente momento.

Nova formação

Legenda: O Fortaleza empatou com o Retrô-PE no fim do 2º tempo pela 3ª fase da Copa do Brasil de 2025 Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Após insistir nos três zagueiros, o treinador mandou a campo um time diferente: 4-4-2. Em campo, Calebe e Kervin juntos para ampliar a criação no meio-campo, mas tudo não passou de uma miragem. O Fortaleza seguiu o mesmo deserto de ideias, encerrando o 1º tempo com quatro chutes.

A falta de imposição permitiu o domínio dos donos da casa e exigiu uma nova formação na volta do intervalo: 4-3-3, com Marinho e Breno Lopes saindo do banco de reservas. De imediato, não foi suficiente, o que forçou um novo arranjo, agora com o 4-2-4, em que Pikachu ocupou a lateral-direita.

Vojvoda tentou de tudo, como sempre. E a sensação é uma: qualquer oponente é um grande desafio. A equipe tem dificuldade para definir um modelo, uma padrão e parece ter no treinador, extremamente enérgico à beira do gramado, como o mais preocupado - os atletas parecem alheios.

Assim, a evolução inexiste. Vibrar com um empate e uma imposição nos últimos minutos é pouco, mas não deixa de ser a única alternativa no momento. De resto, a certeza de que se classifica caso vença o Retrô-PE no dia 25 de maio, na Arena Castelão, às 19h, pelo confronto de volta da 3ª fase.