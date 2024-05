Fortaleza de olho: times da Libertadores que podem chegar no mata-mata da Copa Sul-Americana

O Fortaleza está classificado para o mata-mata da Copa Sul-Americana de 2024 com uma rodada de antecedência. Líder do Grupo D, o time cearense encara o Sportivo Trinidense-PAR no dia 29 de maio, quarta-feira, às 21h, na Arena Castelão, para sacramentar a liderança e a vaga nas oitavas. Assim, o time de Vojvoda já monitora a próxima fase, quando chegam os clubes da Libertadores.

Isso porque, no regulamento da Conmebol, com o encerramento da fase de grupos, dois cenários se confirmam: o 1º de cada chave avança direto às oitavas, enquanto o 2º vai para o playoff, onde encara equipes que ficaram na 3ª posição das chaves da Libertadores - com jogos de ida e volta.

O Diário do Nordeste mostra esse cenário, com uma rodada final decisiva na Libertadores. Até agora, apenas o Libertad-PAR está garantido matematicamente no playoff da Sula através da Liberta.

Legenda: Resta uma rodada para definir os classificados da Libertadores Foto: divulgação / Conmebol

Grupos da Libertadores

Grupo A: Cerro Porteño-PAR, Colo-Colo-CHI ou Alianza Lima-PER (podem vir para a Sula)

Grupo B: Barcelona de Guayaquil-PAR ou Cobresal-CHI (podem vir para a Sula)

Grupo C: Huachipato-CHI, Estudiantes-ARG ou Grêmio (podem vir para a Sula)

Grupo D: Universitario-PER ou LDU-EQU (podem vir para a Sula)

Grupo E: Flamengo ou Bolívar-BOL ou Palestino-CHI (podem vir para a Sula)

Grupo F: San Lorenzo-ARG, Independiente del Vale-EQU ou Liverpool-URU (podem vir para a Sula)

Grupo G: Peñarol-URU ou Rosário Central-ARG (podem vir para a Sula)

Grupo H: Libertard-PAR (confirmado na Sula)