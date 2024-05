Fortaleza conhece times da Libertadores que vão jogar playoff da Copa Sul-Americana; veja lista

A definição sobre os classificados ao mata-mata dos torneios da Conmebol começa nesta terça-feira (28). Líder do Grupo D da Copa Sul-Americana, o Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (29) contra o Sportivo Trinidense-PAR, às 21h, na Arena Castelão, para sacramentar a vaga nas oitavas. Assim, também monitora os próximos adversários, com o acréscimo dos times eliminados da Libertadores.

Isso porque, no regulamento da Sula, com o encerramento da fase de grupos, dois cenários se confirmam: o 1º de cada chave avança direto às oitavas, enquanto o 2º vai para o playoff, onde encara times que ficaram em 3º nas chaves da Libertadores.

Campeão da Sul-Americana de 2023 contra o Fortaleza, a LDU-EQU, por exemplo, estava na Libertadores, ficou em 3º no Grupo com D, atrás de Junior Barranquilla-COL e Botafogo, e voltou para o playoff da Sula. Logo, podemos ter a revanche entre as duas equipes tricolores na nova edição do torneio.

Legenda: O Fortaleza enfrentou a LDU na final da Copa Sul-Americana de 2023 Foto: Alejandro Aparicio / AFP

Situação da Libertadores

Com oito grupos na Libertadores, os resultados desta terça (28) definiram o cenários em três chaves:

Grupo D: Junior Barranquilla-COL e Botafogo (oitavas) + LDU (playoff da Sul-Americana)

Grupo E: Bolívar-BOL e Flamengo (oitavas) + Palestino-CHI (playoff da Sul-Americana)

Grupo G: Atlético-MG e Peñarol-URU (oitavas) + Rosario Central-ARG (playoff da Sul-Americana)

Ao longo de quarta (29) e quinta (30), os grupos A, B, C, F e H também irão definir as situações.

Situação da Copa Sul-Americana

Com oito grupos na Sul-Americana, os jogos desta terça (28) definiram o cenários em três chaves:

Grupo C: Belgrano-ARG (oitavas) + Delfín-EQU (playoff da Sul-Americana)

Grupo F: Corinthians (oitavas) + Racing-URU (playoff da Sul-Americana)

Grupo H: Racing-ARG (oitavas) + Bragantino (playoff da Sul-Americana)

Ao longo de quarta (29) e quinta (30), os grupos A, B, D, E e G também irão definir as situações.

Resultados desta terça-feira (28)

Libertadores

Junior Barranquilla-COL 0x0 Botafogo | Metropolitano (Grupo D)

LDU-EQU 2x0 Universitario-PER | Casa Blanca (Grupo D)

Flamengo 3x0 Millonarios-COL | Maracanã (Grupo E)

Bolívar-BOL 3x1 Palestino-CHI | Hernando Siles (Grupo E)

Atlético-MG 4x0 Caracas-VEN | Arena MRV (Grupo G)

Peñarol-URU 2x1 Rosario Central-ARG | Campeón del Siglo (Grupo G)

Copa Sul-Americana

Internacional 1x2 Belgrano-ARG | Arena Barueri (Grupo C)

Delfín-EQU 4x3 Real Tomayapo-BOL | Jocay (Grupo C)

Argentinos Juniors-ARG 2x1 Nacional-PAR | Diego Armando Maradona (Grupo F)

Corinthians 3x0 Racing-URU | Neo Química Arena (Grupo F)

Coquimbo Unido-CHI 1x1 Bragantino | Francisco Rumoroso (Grupo H)

Racing-ARG 3x0 Sportivo Luqueño-PAR | La Fortaleza (Grupo H)