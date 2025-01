Fortaleza atropela Cariri na maior goleada da era Vojvoda e aumenta disputa no time titular

Poucas vezes um resultado traduziu tanto uma disparidade técnica entre duas equipes como na goleada do Fortaleza por 7 a 0 contra o Cariri, nesta segunda-feira (28), em rodada atrasada do Campeonato Cearense de 2025. O Leão era superior, todos sabiam, mas tratou de escancarar isso.

O placar foi tanto que atingiu uma marca histórica: a maior goleada da era Vojvoda, iniciada em 2021.

Em campo, 11 jogadores diferentes se comparado com a estreia diante do Horizonte. E tudo funcionou, não apenas no controle das ações, mas em intensidade, entrosamento e individualidades.

O saldo é extremamente positivo, em que pese a fragilidade do adversário, que ainda não venceu. Todos os setores apresentaram bom funcionamento, inclusive na defesa, com o goleiro Brenno mostrando segurança em dois momentos. Já do meio pra frente, um verdadeiro desfile na exibição.

A divisão dos gols é a prova: Lucero (2x), Moisés, Marinho, Pochettino, Brítez e Pikachu. Encerra o 1º tempo com 4x0 e segue com rotação alta na volta do intervalo, na tentativa de marcar ainda mais.

Legenda: Marinho participou bem da vitória do Fortaleza com gol e assistência Foto: Kid Júnior / SVM

Nos passes, as assistências ficaram com Pol Fernández, Mancuso, Moisés, Dylan (2x) e Marinho. E não fosse o goleiro John, do Cariri, com muitas intervenções na partida, esse resultado seria maior.

No fim, é fato que o Fortaleza começa o ano bem fisicamente e com confiança. As dúvidas ficam para Vojvoda, que precisa definir um time titular para os compromissos que se aproximam e pode contar com boa parte do grupo em alto nível - restam estrear os zagueiros David Luiz e Gaston Ávila, além de Kuscevic, cedido ao departamento médico, a mesmo situação do volante Rossetto.