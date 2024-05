Convocado para Seleção Brasileira, Éderson ainda pode render receita ao Fortaleza; entenda

O volante Éderson, ex-Fortaleza, foi um dos convocados pela Seleção Brasileira para a Copa América de 2024. Aos 24 anos, o meio-campo é um dos destaques do Atalanta-ITA e ainda desperta interesse de outras equipes do mercado europeu. O detalhe: o time cearense ainda pode ganhar receita com o jogador.

Isso porque o Leão detém 0,5% do valor de uma futura venda. O percentual foi definido através do Mecanismo de Solidariedade da Fifa, recurso que premia clubes que revelam atletas até o Sub-23.

Éderson teve passagem pelo Fortaleza em 2021, onde somou 58 jogos, com três gols e três assistências. Na época, tinha 21 anos. A chegada ocorreu após empréstimo junto ao Corinthians.

Em 2022, até participou da pré-temporada, mas não seguiu ao ser vendido para o Salernitana-ITA por € 6,5 milhões (cerca de R$ 36 mi). Na transferência, o time leonino ainda embolsou R$ 200 mil. Já em 2023, o Atalanta o comprou por € 21 milhões, o que rendeu em um montante de R$ 580 mil.

Logo, o Fortaleza já ganhou cerca de R$ 780 mil apenas com as transferências de Éderson. Em alta, o volante recebeu sondagem do Manchester United, na Inglaterra. No ano vigente, participou 57 jogos, com sete gols e uma assistência. Vale lembrar que a Copa América começa em 20 de junho.