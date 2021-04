Ceará vive mais um capítulo de momento especial na história

O tempo urge, é efeméride. É preciso reconhecer o recorte, senão no presente, no futuro.

E o momento do Ceará Sporting Club é histórico.

Nos 106 anos de fundação, um retrospecto de grandeza, é fato. O episódio atual é mais um: título invicto da Copa do Nordeste, força na Série A, vaga na Copa Sul-Americana, crescimento estrutural e investimentos em diferentes frentes.

>Veja página especial com tudo sobre estreia do Ceará na Sula

A sinergia está completa. O time vence e convence. Sonhos do mercado, como Messias, chegam. O técnico agrada. Tudo em êxtase, inclusive o diálogo com a torcida no melhor marketing do futebol brasileiro em 2020.

O apogeu está longe, a bola sequer rolou. Mas a página já em branco está escrita. Ao torcedor alvinegro, é ora de deleite, de vivenciar, ou melhor, se orgulhar.

Porque o futebol é também social. Torcer é viver. E uma vitória do clube, por vezes, é sua também.

A Sula já vai começar. Há estreia nordestina em La Paz, estreia alvinegra no exterior e estreia alvinegra de arquibancadas vazias. Sobre isso, a certeza de que o amor transcende também a distância. Sobre esse dia, que não existiu ainda, deixo para o torcedor alvinegro explicar.