Ceará vai receber receita com venda de Artur Victor ao Botafogo; saiba valores

O Ceará monitora a transferência do atacante Artur Victor ao Botafogo e projeta receber uma receita com a negociação. Revelado nas categorias de base do Vovô, o atleta cearense foi vendido pelo Zenit, da Rússia, ao clube carioca por € 10 milhões (aproximadamente R$ 62 milhões), o que gera um montante financeiro aos cofres alvinegros por conta do Mecanismo de Solidariedade da Fifa.

A ferramenta visa beneficiar as equipes formadoras e concede até 5% do valor de qualquer transação para a instituição na qual o atleta atuou até os 23 anos. No caso de Artur Victor, desse índice, o Diário do Nordeste apurou que o Ceará é detentor de 0,65%. Logo, ganha R$ 403 mil.

Legenda: Artur foi contratado pelo Palmeiras em 2014 após marcar um gol contra o clube pelo Ceará Foto: divulgação

Natural de Fortaleza/CE, Artur atuou também por Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino, além de acumular convocações à Seleção Brasileira. Em todas as transferências, rendeu receita ao Vovô. Ao todo, o clube já embolsou quase R$ 9 milhões entre Mecanismo de Solidariedade e direitos econômicos, uma vez que já foi detentor de 4% do passe.

No fim, o saldo é sobre a relevância e a importância do investimento Cidade Vozão, a sede da base. Com os novos regulamentos do futebol, uma joia se torna então um ativo eterno. A saída foi em 2014, ao destacar na Copa Rio Sub-17 marcando um gol contra o Palmeiras, que fez a contratação.