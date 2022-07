Ceará tenta entrar no G-10 na 20ª rodada da Série A; Fortaleza pode subir na tabela

O Brasileirão de 2022 chega na 20ª rodada com novas decisões para o futebol cearense. Neste sábado (30), o Ceará recebe o Palmeiras na Arena Castelão, às 16h30. No domingo (31), o Fortaleza visita o Cuiabá na Arena Pantanal, às 18h. As decisões valem objetivos distintos e respiro na tabela.

Brigar pelo G-10

Legenda: O Ceará está em uma zona intermediária da tabela do Brasileirão Foto: reprodução / SrGoool

O Ceará inicia a rodada na 12ª posição, com 24 pontos, a mesma pontuação do Botafogo, que tem vitórias a mais: 7 x 5. Hoje, o Vovô tem quatro pontos de diferença para o Z-4 e dois o G-10. Com a ambição de chegar na 1ª página, uma vitória poderia deixar o Vovô até na 9ª colocação, com uma combinação de resultados.

Um empate pode resultar no ganho de uma colocação, caso Coritiba x Goiás termine empatado, e o Botafogo perca para o Corinthians. Uma vitória, com derrotas de Santos e São Paulo, o permite saltar três posições.

No âmbito negativo, um revés alvinegro pode aproximá-lo de vez da zona de rebaixamento. A vantagem é que os times que podem alcançá-lo se enfrentam: Goiás x Coritiba e América-MG x Avaí. Nesse caso, o resultado melhor para o time de Poraganbuçu seria a igualdade nos placares. No pior caso, fica em 14º na tabela.

Jogos dos times da zona intermediária

30.07 - Ceará x Palmeiras | Arena Castelão, às 16h30.

30.07 - Corinthians x Botafogo | Neo Química Arena, às 19h.

31.07 - Athletico-PR x São Paulo | Arena da Baixada, às 16h.

01.08 - Santos x Fluminense | Vila Belmiro, às 20h.

Sair da lanterna

Legenda: O Fortaleza é o último colocado da Série A de 2022 Foto: reprodução / SrGoool

O Fortaleza está na lanterna, com 15 pontos. A configuração da zona de rebaixamento tem: Juventude (19º) com 16; Atlético-GO (18º) com 17 e Cuiabá (20º) com 20. Em caso de vitória, a depender dos resultados, o Leão pode ganhar mais duas colocações e segurar o time de Mato Grosso dentro do Z-4.

Para isso, deve ganhar e torcer para Atlético-GO e Juventude não vencerem os jogos (podem até empatar). Um empate também pode tirá-lo da lanterna, se o Juventude perder. Com Goiás x Coritiba e América-MG x Avaí na rodada, empates nesses jogos podem manter os quatro times próximos da zona.

Em caso de uma derrota, a tendência é aumentar mais a distãncia para os times que estão fora do Z-4, que hoje é de seis pontos. O pior cenário poderia aumentar para oito logo no início do returno.

Jogos dos times próximos da zona de rebaixamento

30.07 - Goiás x Coritiba | Serrinha, às 16h30.

30.07 - Flamengo x Atlético-GO | Maracanã, às 20h30.

31.07 - América-MG x Avaí | Independência, às 18h.

31.07 - Cuiabá x Fortaleza | Arena Pantanal, às 18h.

31.07 - Bragantino x Juventude | Nabi Abi Chedid, às 19h.