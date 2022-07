Ceará registra mais de 40 mil torcedores confirmados para jogo contra Palmeiras pela Série A

O Ceará divulgou, nesta sexta-feira (29), a nova parcial de público para o jogo com o Palmeiras, no sábado (30), às 16h30, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A de 2022. Mais de 40 mil torcedores já estão com presença garantida.

Os bilhetes para o confronto são vendidos a partir de R$ 30,00 (meia) e podem se encontrados na bilheteria virtual, além de lojas oficiais.

O clube lançou uma promoção para a partids: o acompanhante do sócio-torcedor possui 50% de desconto nas cadeiras da Superior Norte. Assim, o valor fica mais acessível. Confira abaixo:

Valores dos ingressos de Ceará x Palmeiras

Superior Central: R$ 60,00 / R$ 30,00 (Meia). Inferior Sul: R$ 60,00 / R$ 30,00 (Meia). Inferior Norte: ESGOTADO. Inferior Central: R$ 100,00 / R$ 50,00 (Meia). Especial: R$ 120,00 / R$ 60,00 (Meia). Premium: ESGOTADO. Superior Norte: R$ 60,00 / R$ 30,00 (Meia).

A Rádio Verdinha AM 810 transmite tudo ao vivo, com tempo real do Diário do Nordeste.

Na tabela de classificação, o Palmeiras é o líder, com 39 pontos. O Ceará está na 12ª posição, com 24.

