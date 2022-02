Ceará tem reforços em alta, rodízio do elenco e sequência de jogos em casa; veja detalhes

A pré-temporada do Ceará Sporting Club foi conturbada em 2022. Com atletas no departamento médico, surto de Covid-19 e mudanças na tabela, a comissão técnica teve o planejamento afetado. Após três jogos oficiais, o Vovô surge como uma equipe mais robusta, com um DNA e melhor entrosado.

O processo é gradativo e ocorre dentro da Copa do Nordeste. Até o momento, vitórias contra Sergipe (1x0) e Globo-RN (5x0), além do empate no Clássico-Rei (1x1). A equipe se mantém invicta e na liderança da Chave B, com sete pontos. Em campo, o rodízio do elenco e destaque para os reforços.

A estratégia de Tiago Nunes na competição é promover o máximo de avaliações dos atletas dentro do esquema 4-1-3-2. O treinador ainda não repetiu a escalação principal e usou 75% do plantel. As análises são apenas iniciais, nada definitivo, mas o Alvinegro de Porangabuçu tem um repertório.

Escalações do Ceará

Sergipe 0x1 Ceará | João Ricardo; Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Marcos Victor e Victor Luís; Geovane (Kelvyn), Richard, Marlon e Mendoza; Zé Roberto (Nino Paraíba) e Cléber (Iury Castilho).

| João Ricardo; Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Marcos Victor e Victor Luís; Geovane (Kelvyn), Richard, Marlon e Mendoza; Zé Roberto (Nino Paraíba) e Cléber (Iury Castilho). Fortaleza 1x1 Ceará | João Ricardo; Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Victor Luís (Kelvyn); Richard, Marlon (Richardson), Lima (Jacaré) e Mendoza; Zé Roberto (Iury Castilho) e Vina (Gabriel Santos).

| João Ricardo; Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Victor Luís (Kelvyn); Richard, Marlon (Richardson), Lima (Jacaré) e Mendoza; Zé Roberto (Iury Castilho) e Vina (Gabriel Santos). Ceará 5x0 Globo-RN | Richard; Nino Paraíba, Luiz Otávio (Messias), Gabriel Lacerda e Victor Luís; Richard, Richardson (Léo Rafael), Lima (Wescley) e Mendoza (Jacaré); Zé Roberto (Iury Castilho) e Vina (Gabriel Santos).

| Richard; Nino Paraíba, Luiz Otávio (Messias), Gabriel Lacerda e Victor Luís; Richard, Richardson (Léo Rafael), Lima (Wescley) e Mendoza (Jacaré); Zé Roberto (Iury Castilho) e Vina (Gabriel Santos). Atletas que ainda não atuaram: André Luiz, Vinícius Machado, Buiú (DM), Igor, Bruno Pacheco (DM), Fernando Sobral (DM), Erick (DM) e Jael (DM).

Legenda: Com a lesão de Bruno Pacheco, o lateral-esquerdo Victor Luís foi titular em todos os jogos Foto: Thiago Gadelha / SVM

Reforços em alta

O Ceará realizou contratações para todos os setores e, com pouco tempo de preparação, precisou dessas peças. A resposta da maioria foi positiva, com o lateral-esquerdo Victor Luís, o volante Richard e o atacante Zé Roberto sendo titulares nos três jogos.

Contra o Globo-RN, Victor Luís teve a melhor atuação com a camisa alvinegra e marcou dois gols. Richard mostrou importância na saída de bola e intensidade na marcação, enquanto Zé Roberto encaixou no esquema e soma um gols e duas assistências.

Legenda: Zé Roberto acumulou bom desempenho ofensivo nos três primeiros jogos do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Para além do trio, o volante Richardson também acumulou minutos positivos. Estreou no Clássico-Rei e foi bem, recebendo uma chance entre os titulares na sequência e se destacando novamente. Na lateral-direita, Michel Macedo foi a opção mais segura.

Artilharia do Ceará em 2022

Mendoza: 2

Victor Luís: 2

Vina: 2

Zé Roberto: 1

Líderes de assistência do Ceará em 2022

Zé Roberto: 2

Cléber: 1

Richard: 1

Richardson: 2

Força da Arena Castelão

O jogo contra o Globo-RN foi o primeiro de uma sequência de três partidas em casa no Nordestão. O intervalo de tempo para descanso é curto, mas a ausência de viagens e o contato com o torcedor podem contribuir com o rendimento e o aumento da confiança do elenco para a temporada de 2022.

Legenda: O Ceará mostrou força na Arena Castelão com a goleada contra o Globo-RN Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com vitória na Arena Castelão por goleada, o Vovô tem pela frente o Sampaio Corrêa-MA e o Sport. Em caso de novos triunfos, pode somar 13 pontos e ampliar a distância na ponta: o vice-líder é o Altos-PI com quatro pontos em três partidas. Vale ressaltar que a 1ª fase tem apenas oito rodadas.

Sequência em casa do Ceará