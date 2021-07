Ceará recebe parte da venda de Charles e aguarda receita milionária; veja valores

A diretoria do Ceará recebeu a primeira parte da receita prevista com venda do volante Charles ao FC Midtjylland, da Dinamarca. O valor de 900 mil euros (cerca de R$ 5,4 milhões) entrou nos cofres alvinegros, que deve encaminhar metade ao Internacional - clube que detém 50% dos direitos do atleta.

Dentro da negociação, ficou acordado o pagamento de mais 600 mil euros no 1º semestre de 2022. Essa parte também será repartida com a equipe gaúcha, ficando 300 mil euros (aproximadamente R$ 1,8 mi) com o Vovô.

Ao todo, o jogador foi vendido por 1,5 milhão de euros. Na conversão de moedas e com o percentual destinado ao Inter, o time cearense ficará com algo próximo de R$ 4,8 milhões da negociação. Em tese, a venda de Charles representou lucro de R$ 1,8 milhão, se descontado o investimento do clube em 2019.

Vale ressaltar que o clube ficou ainda com 15% dos direitos no modelo de mais-valia. Esse mecanismo envolve o montante que excede o da compra. Caso Charles seja negociado pelo FC Midtjylland por preço maior do que foi comprado, o Ceará tem percentual nessa diferença.

Valor de Saulo

O Ceará ainda aguarda o pagamento da venda do atacante Saulo, que se transferiu ao Yokohama, do Japão. Segundo o presidente Robinson de Castro, em coletiva de imprensa, a negociação foi de 1,5 milhão de dólares (em torno de R$ 7,8 milhões).

Legenda: O atacante Saulo foi vendido pelo Ceará ao Yokohama, do Japão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em acordo com divisão dos direitos federativos do atleta, o Vovô vai receber 90% do total: R$ 7,1 mi. A expectativa é que parte do montante seja pago nos próximos dias.

Negociações de jogadores do Ceará em 2021