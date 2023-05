Ceará conquista vitória essencial na Série B, derruba invencibilidade do Criciúma e engata reação

O Ceará conquistou uma vitória essencial na Série B de 2023. Em Santa Catarina, neste domingo (21), derrubou a invencibilidade do Criciúma no torneio, com 2 a 1, e saltou para 10 pontos, com dois triunfos seguidos. Um resultado para dar confiança, moral e reforçar o protagonismo: engatar uma reação.

Após uma semana de trabalho sob o comando de Eduardo Barroca, o Vovô mostrou evolução. Se apresentou mais organizado, consciente no 4-2-3-1 e, novamente, com o ataque sendo decisivo. Logo, vencer um rival que estava bem é fundamental para reafirmar o papel alvinegro na 2ª divisão, de força.

Os gols de Criciúma 1x2 Ceará

Nícolas e Erick marcaram na vitória contra o Tombense-MG e voltaram a balançar as redes no estádio Heriberto Hülse. A dupla teve grande atuação, em postura coletiva de transição, de menos posse e maior eficiência.

Outro destaque foi o goleiro Bruno Ferreira. Entrou na vaga de Richard, que sentiu desconforto muscular ainda no aquecimento, e estreou com uma exibição brilhante. Muito seguro, fez cerca de sete defesas na partida.

No resumo geral, venceu com méritos, explorando a bola parada e a consistência tática. Em partes, abdicou de atacar, sofreu uma pressão além da conta, mas teve a solidez necessária para seguir com o resultado positivo. Em tempo: o tento do Criciúma foi de pênalti, com Marquinhos Gabriel.

Sequência na Série B

Legenda: O Ceará está na 11ª posição na Série B de 2023 após sete rodadas Foto: reprodução / SrGoool

Com a vitória, o Ceará saltou para a 11ª posição da Série B, com 10. No momento, a distância para o G-4 é de quatro pontos. A vitória então colocou, de vez, o Vovô na briga pela parte alta da tabela.

Os próximos compromissos são contra Londrina (10º) e Novorizontino (9º), respectivamente. Adversários que realizam campanhas similares ao Vovô, que deve encarar como duelos diretos.

Após o início ruim, o time precisa pontuar. Para brigar no topo, é vencer independente do oponente.

Próximos jogos do Ceará

24.05 - Londrina x Ceará | Estádio do Café, às 19h

28.05 - Ceará x Novorizontino | Arena Castelão, às 15h30

02.06 - Ceará x Chapecoense | Arena Castelão, às 19h