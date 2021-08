Ceará amplia vantagem histórica no Clássico-Rei da Série A; veja números

O Ceará ampliou uma vantagem histórica contra o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Somando apenas participações na competição, o triunfo deste domingo (1º) deixa o Vovô com saldo de oito vitórias em 14 duelos diante do arquirrival na elite nacional.

O retrospecto contabiliza também quatro empates e apenas duas vitórias tricolores. De fato, os números são capítulos do passado, representações pequenas de uma rivalidade em construção no Brasileirão, mas mostram uma hegemonia alvinegra na 1ª divisão.

No total de gols, o Ceará marcou 17 vezes e sofreu oito. O resultado mais expressivo ocorreu em 1993 e 2021, com placar de 3 a 1. O Fortaleza bateu o arquirrival somente em dois momentos (1976 e 2019), ambos por 1 a 0.

Retrospecto do Clássico-Rei na Série A:

Vitórias do Ceará

2021 - Ceará 3x1 Fortaleza

2020 - Ceará 2x0 Fortaleza

2020 - Ceará 1x0 Fortaleza

2019 - Ceará 2x1 Fortaleza

1993 - Ceará 3x1 Fortaleza

1993 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 1x0 Fortaleza

1977 - Ceará 2x1 Fortaleza

Vitórias do Fortaleza

2019 - Fortaleza 1x0 Ceará

1976 - Fortaleza 1x0 Ceará

Empates

1973 - Ceará 0x0 Fortaleza

1974 - Ceará 1x1 Fortaleza

1975 - Ceará 0x0 Fortaleza

1978 - Ceará 1x1 Fortaleza

Gols do Ceará no Clássico-Rei do Brasileirão = 17

Autores: Cleber (2), Lima, Vina, Rick, Kelvyn, Felipe Cardoso, Thiago Galhardo, Mano, Ivanir, Oliveira, Hamilton Melo, Sérgio Alves, Ivan Limeira (contra), Vitor Hugo, Mirandinha e Osmar.

Gols do Fortaleza no Clássico-Rei do Brasileirão = 8

Autores: Tinga, Wellington Paulista, Juninho, Elói, Beijoca, Geraldino Saravá, Lucinho e Paulo Maurício.