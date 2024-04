Atuações de Felipe Jonatan, Breno Lopes e Renato Kayzer de titulares do Fortaleza; veja números

O Fortaleza empatou com o Bragantino em 1 a 1, neste domingo (28), na Arena Castelão, pela Série A. Um resultado com gosto amargo pelo excesso de oportunidades desperdiçadas. No recorte, a escalação modificada, com chance de titulares para o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e os atacantes Breno Lopes e Renato Kayzer.

O trio chegou ao Pici na última janela - o volante argentino Emmanuel Martinez completou os reforços. O Diário do Nordeste traz o recorte das atuações, com peças que podem acirrar a disputa na equipe principal.

Melhores momentos de Fortaleza 1x1 Bragantino

Atuações em Fortaleza 1x1 Bragantino

Felipe Jonatan

Legenda: Felipe Jonatan teve personalidade na estreia com a camisa do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Teve atuação segura, principalmente na parte ofensiva. Com construção também pelo corredor central, apoiou o lado esquerdo e chegou na linha de fundo com dribles curtos em velocidade. Acertou 92% dos passes e foi substituído quando caiu fisicamente, sem comprometer na defesa.

Minutos: 59

Desarmes: 2

Interceptações: 2

Duelos no chão: 3/4

Passes certos: 23/25 (92%)

Bolas longas: 3/3 (100%)

Breno Lopes

Legenda: Breno Lopes participou ativamente do sistema de ataque do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Como ponta pela esquerda, apresentou boa movimentação e levou perigo nas arrancadas. Concedeu a assistência para o gol de Kervin Andrade e somou outras duas finalizações, além de construir jogo pelo meio. No tento do Bragantino, deixou Sasha livre na área e errou na marcação. Para além da parte defensiva, mostrou que pode agregar com mais intensidade na parte da frente.

Minutos: 59

Assistência: 1

Finalizações: 2

Duelos no chão: 3/3

Passes certos: 17/22 (77%)

Faltas sofridas: 2/2

Renato Kayzer

Legenda: Renato Kazyer desperdiçou chances claras de marcar pelo Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Foi titular durante todo o jogo. Mostrou disposição, raça e posicionamento, mas não aproveitou as oportunidades claras de gol. No total, somou três grandes chances, com um cabeceio que parou no goleiro Cleiton. Com força física, tentou lances de pivô e deu combate também na linha defensiva.

Minutos: 90

Finalizações: 5

Impedimento: 1

Duelos aéreos: 3/7

Passes certos: 9/13 (69%)

Falta cometida: 1