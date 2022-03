Arena Romeirão terá combinado de Ceará e Fortaleza x Seleção do Cariri em inauguração

A Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, será inaugurada com um amistoso entre um combinado de atletas de Ceará e Fortaleza contra a Seleção do Cariri. O evento está marcado para 28 de março.

O Diário do Nordeste apurou que a definição ocorreu nesta segunda-feira (21), após reunião entre o governador Camilo Santana (PT), as diretorias de Ceará e Fortaleza, além de membros da Federação Cearense de Futebol (FCF) e da Secretaria de Esporte (Sejuv).

Os clubes trabalham internamente para alinhar a logística do evento. A intenção é realizar um evento festivo, de celebração, o que não descarta a presença de ex-jogadores e ídolos dos times em campo.

Vale ressaltar que o Governo também tentou a presença Seleção Brasileira Feminina no Romeirão, mas o convite não foi aceito por falta de agenda da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Obra do Romeirão

Financiado pelo Governo do Estado, sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), a obra do estádio Mauro Sampaio, o Romeirão, teve investimento de R$ 80 milhões. O equipamento tem mais de 90% da reforma de modernização concluída.

O equipamento terá capacidade para 17 mil pessoas, com objetivo de receber torneios a nível nacional e internacional, como partidas do Brasileirão. O espaço seria um dos "mais modernos do interior do Brasil".

O estádio contará com área aproximada de 47 mil metros quadrados (m²). O espaço inclui o estádio, bloco com cabines de imprensa e camarotes, além de praça de alimentação, museu, centro comercial, estacionamento e demais setores. Com projeto multiuso, poderá ser palco de shows, festivais, eventos culturais e religiosos.