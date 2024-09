Adversário na Copa Sul-Americana, Corinthians tem folha salarial três vezes maior que o Fortaleza

O Fortaleza enfrenta o Corinthians nas quartas da Copa Sul-Americana de 2024 nesta terça-feira (17), às 21h30, na Arena Castelão, pela ida. A volta será na terça seguinte (24), no mesmo horário, na Neo Química Arena/SP. As equipes disputam classificação e uma premiação milionária, com muita pressão em campo: o time paulista tem uma folha salarial três vezes maior que a do Leão.

Segundo o ge, o pagamento mensal de salário do elenco é de R$ 22,5 milhões. O Timão teve um incremento de aproximadamente 10% do valor com os últimos reforços, como o atacante holandês Memphis Depay. O vencimento total do jogador da seleção holandesa é de R$ 3 milhões por mês, sendo o 4º maior salário das Américas.

Apesar disso, o reforço segue preparação física e não deve ser relacionado. A provável escalação tem: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Hugo; Charles, José Martínez e Rodrigo Garro; Ángel Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.

Legenda: O atacante holandês Memphis Depay é a principal contratação da equipe para a temporada de 2024 Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

Em contrapartida, o Fortaleza detém uma folha mensal de aproximadamente R$ 7,2 milhões. Enquanto o Corinthians fez nove contratações na última janela de transferência, o Leão somou duas.

Os números não decidem o classificado, nem sacramentam nenhum resultado. No entanto, é fato que há uma disparidade econômica no embate, o que aumenta a cobrança no lado paulista e externa o tamanho do desafio do time cearense, que também aparece firme no G-4 da Série A do Brasileiro.

Em 2023, as equipes se enfrentaram pela semifinal da Sul-Americana, em decisão que terminou com classificação tricolor. As escalações mudaram, os investimentos também, mas o Leão segue com a ambição de chegar longe e projeta avançar de fase. Para isso, deve construir a vantagem em casa.