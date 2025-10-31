Diário do Nordeste
Nattan para show e doa quase R$ 2 mil para garçom que trabalhou até de manhã em Limoeiro do Norte

Fãs arrecadaram dinheiro para o idoso de 62 anos

Redação 07 de Abril de 2023

Negócios

Empresa pioneira no mercado de cosméticos no Ceará completa 20 anos e mira expansão

Fattore Cosméticos produz linha própria de produtos de cuidado e beleza e conta com fábrica na Região Metropolitana de Fortaleza

Agência de Conteúdo DN 28 de Outubro de 2022
Homem branco e barbudo dormindo numa cama abraçado a um travesseiro.

Ser Saúde

Paralisia do sono: o que é, quais as causas e como tratar

Distúrbio é comum e costuma passar naturalmente em poucos segundos ou minutos, sem causar danos permanentes ao corpo

Redação 10 de Outubro de 2022
Hambúrgueres veganos com rúcula, pepinos em conserva e homus.

Ser Saúde

Dia Mundial do Veganismo: o que é e onde comer em Fortaleza

A data é comemorada neste 1º de novembro pelos que não consomem produtos de origem animal ou que tenham sido testados em bichos

Redação 01 de Novembro de 2021
Homem abrindo zíper de calça

País

NoFap: entenda como surgiu o desafio que propõe jejum de pornografia e masturbação por 30 dias

Iniciada como desafio, ação motivou desenvolvimento de estilo de vida

Redação 01 de Setembro de 2021
Soro caseiro

Ser Saúde

Soro caseiro: o que é, para que serve e como fazer

Solução repõe os líquidos e sais minerais perdidos quando as pessoas estão com vômitos e/ou diarreias

Itallo Rocha 05 de Agosto de 2021