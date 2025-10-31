Diário do Nordeste
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Arneiroz?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Arneiroz?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024

Região

Saiba quais são as 4 cidades cearenses que ainda não aplicaram 50% da primeira dose contra a Covid

A média estadual para aplicação da D1 se aproxima da marca dos 70%. Baixa imunização em determinadas localidade pode representar potencial aumento de casos

André Costa 23 de Outubro de 2021
Ministério Público do Ceará

Política

MPCE recomenda que Parambu e Arneiroz revoguem auxílios emergenciais voltados para ex-servidores

Segundo o órgão, o programa social representa uma forma de beneficiar duas vezes o mesmo grupo de pessoas

Carol Melo 23 de Março de 2021

Região

Prefeito de Arneiroz revoga decreto que autorizava abertura de igrejas

Documento foi divulgado nesta sexta-feira (22), dois dias depois da autorização que permitia funcionamento de instituições religiosas a partir de 1º de junho

Redação 22 de Maio de 2020

Região

Decreto autoriza abertura de igrejas no município de Arneiroz a partir do dia 1º de junho

Foram estabelecidas regras a serem cumpridas para o retorno do funcionamento dos templos

Redação 20 de Maio de 2020

Região

Funerária se engana e deixa caixão com corpo em casa errada em Tauá

O corpo deixou Varginha em Minas Gerais e deveria chegar a Arneiroz, no Ceará, mas foi deixado em Tauá, distante 43 km

Redação 27 de Janeiro de 2020

Região

Ceará volta a receber chuvas no interior; Tauá registra precipitação de 17 milímetros

Previsão da Funceme para os próximos dias é de tempo nublado e claro. Há possibilidade de chuvas na faixa litorânea

Redação 20 de Novembro de 2019