Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de igreja com pichações e ameaças

Segurança

Mosteiro de São Bento é pichado e restos de animais mortos são deixados no local

O crime é investigado pela Polícia Civil como dano; Padre alega que é um crime de intolerância religiosa

Beatriz Irineu 20 de Outubro de 2023
Montagem de bilhetes e vaso quebrado em igreja

Segurança

Gato morto por esquartejamento é deixado em altar de igreja em Fortaleza

Animal foi deixado no templo ao lado de um bilhete com ofensas religiosas

Redação 18 de Outubro de 2023
Crime

Segurança

PF cumpre mandado de busca e apreensão em Fortaleza em combate ao crime de moeda falsa

A pena para esse delito pode chegar a 12 anos de reclusão

Redação 03 de Fevereiro de 2023
Armas expostas

Segurança

Suspeitos conhecidos como Sarney e 'Luciano Huck' são presos com 164 munições, em Fortaleza

Segundo a polícia, os homens também tinham drogas, armas, entre outros equipamentos usados no tráfico de drogas

Redação 16 de Abril de 2022
Foto de agentes da Força Tática da Polícia Militar do Ceará

Segurança

Família é expulsa de casa após criança atingir celular de membro de facção com bola em Fortaleza

Segundo os pais do menino, o criminoso pediu R$ 800 para consertar o aparelho, e o casal falou que não tinha condições de arcar com o prejuízo

Itallo Rocha e Rafaela Duarte 22 de Dezembro de 2021
Vizinhos observam a movimentação

Segurança

Subtenente da PM é preso após matar jovem de 18 anos a tiros em Fortaleza

Agente de segurança foi preso no bairro Paupina e recolhido ao Presídio Militar nesse sábado (6)

Redação 07 de Novembro de 2021
Cena do crime

Segurança

Aluno é assassinado durante aula de autoescola em Fortaleza

Homem de 27 anos praticava baliza quando foi baleado. Suspeitos do crime foram presos

Redação 25 de Outubro de 2021
Bombeiros paramentados em meio à fumaça e chamas, após controlarem o fogo

Metro

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de borracha na BR-116, em Fortaleza

Fogo destruiu materiais e parte da estrutura da fábrica, na tarde deste domingo (24). Não houve vítimas

Redação 24 de Outubro de 2021
foto

Segurança

Ex-PM e comerciante estão entre presos em operação contra o tráfico de drogas na Grande Messejana

As investigações ocorrem desde 2019 e miram uma organização criminosa que atua principalmente na Comunidade Pôr do Sol e na Paupina

Redação 28 de Julho de 2020

Segurança

Tiros disparados contra dois homens em bicicleta deixam um morto e um ferido, na Paupina

Os ocupantes de um carro atiraram contra as vítimas enquanto trafegavam na Rua Barão de Aquiraz

Redação 25 de Fevereiro de 2020
1 2 3