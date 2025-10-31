Diário do Nordeste
Pedro Humberto e Tarciano Castro foram reeleitos para a Prefeitura de Reriutaba em 2024

PontoPoder

MPE pede cassação de prefeito e vice de Reriutaba por suspeita de abuso de poder político

Parecer da 79ª Zona Eleitoral indica que houve “flagrante desvio de finalidade” no aumento de atendimentos cirúrgicos durante o período eleitoral

Marcos Moreira 02 de Maio de 2025
Montagem de fotos de pitbull que foi morto por policial militar em Fortaleza

Segurança

Policial militar mata cachorro a tiros durante abordagem no bairro Montese, em Fortaleza

Corporação afirma que o cão da raça Pitbull avançou na direção de um PM, mas a família nega e denuncia que houve abuso de autoridade

Matheus Facundo e Paulo Roberto Maciel* 20 de Janeiro de 2025
Silvio Almeida e Leonardo Pinho

País

Ex-funcionário que denunciou assédio moral de Silvio Almeida sofre ameaças e pede proteção

Conselheiros recomendaram que Leonardo Pinho acionasse o Ministério Público do Trabalho

Redação 13 de Setembro de 2024
Leonardo Pinho

País

Ex-diretor dos Direitos Humanos, Leonardo Pinho denuncia Silvio Almeida por assédio moral

Defesa de ex-ministro declarou que ele não irá se manifestar

Redação 12 de Setembro de 2024
CGD investiga caso com procedimento disciplinar

Segurança

Delegado afastado no CE já era investigado pela CGD por embriaguez ao volante e ameaças

Servidor já foi alvo de processos administrativos em junho e outubro deste ano

Redação 11 de Novembro de 2023
PRF

País

Caso Genivaldo: PF indicia agentes da PRF por crimes de abuso de autoridade e homicídio qualificado

O inquérito foi encaminhado nesta segunda-feira (26) ao Ministério Público Federal

Diário do Nordeste e Estadão Conteúdo 26 de Setembro de 2022
PRF

Sergipe

Após morte de Genivaldo Santos, dois jovens denunciam agressões de policiais da PRF de Sergipe

Abordagem com chutes, tapas e pisões teria acontecido dois dias antes da morte de Genivaldo. Vítimas registraram boletim de ocorrência

Redação 01 de Junho de 2022
Prisão

Segurança

PM de folga e com sintomas de embriaguez é preso em flagrante por desacato

Durante abordagem, o policial desrespeitou oficial superior e resistiu a prisão

Redação 20 de Janeiro de 2022
Vídeo

Segurança

Policiais civis réus por extorsão torturaram suspeito de tráfico na presença de criança; ouça áudios

A Justiça estadual afastou os acusados das funções e determinou ainda que eles terão que usar tornozeleira eletrônica

Bruna Damasceno 27 de Setembro de 2021
video

País

Segurado por PMs, advogado é agredido e arrastado em calçada de Goiânia; veja vídeo

Após ser detido por desacato, profissional diz que foi agredido novamente em delegacia

Redação 22 de Julho de 2021
