Zanocelo marca o primeiro pelo Fortaleza e comemora classificação: 'merecido demais'

O Fortaleza venceu o Águia de Marabá por 2 a 0 no Mangueirão, na noite desta quarta-feira (26) e garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E um dos gols do Leão foi marcado por Vinícius Zanocelo, seu primeiro pelo clube.

Ao fim da partida, ele declarou ter sido especial marcar o primeiro pelo Leão e em Belém, cidade em que morou na infância.

"Feliz pela classificação, o grupo está de parabéns, merecido demais, fizemos dois baita jogos. Feliz de marcar meu primeiro gol com a camisa do Leão, mais feliz ainda de ter sido em Belém, onde fui tão feliz, morei minha infância aqui e sonhava jogar aqui", disse ele

Legenda: Zanocelo marcou seu primeiro gol pelo Fortaleza diante do Águia pela Copa do Brasil Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Zanocelo atuou pela equipe de futsal do Remo, marcando 199 gols em quatro anos. Depois do período no Pará, retornou para São Paulo, sua terra natal. O jogador chegou no Fortaleza nesta temporada e fez seu 3º jogo pelo clube.

Adversário em sorteio

O Fortaleza, que também venceu o jogo de ida - por 6 a 1 no Castelão - aguarda a definição de todos os classificados para as Oitavas de Final e assim conhecer seu próximo advesário, que sairá por sorteio. A CBF ainda não definiu a data do sorteio dos confrontos.