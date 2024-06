Zagueiro do Sport faz gol contra bizarro em derrota para Novorizontino; veja lance

Logo aos 21 segundos de jogo, o zagueiro Alisson Cassiano, do Sport, marcou o gol mais bizarro da rodada, porém, contra seu time. Na derrota para o Novohorizontino, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (24), pela Série B, o zagueiro recebeu um passe e, sem olhar, tocou a bola para o goleiro Caíque França, que estava fora do gol, e acabou abrindo o placar, contra sua equipe.

O passe forte na direção de sua baliza acabou dificultando a partida para o rubro negro pernambucano, que saiu em desvantagem desde o início do confronto. Para dificultar, o clube paulista ampliou o placar ainda no primeiro tempo. De pênalti, Fabrício Daniel aplicou a “Lei do Ex” para fazer 2 a 0 no marcador.

Com um gol marcado aos 33 minutos da etapa final, pelo meio-campista Fabrício Domínguez, o Sport conseguiu reduzir a diferença para um gol, mas a reação parou por ai mesmo.

Com a derrota, o Leão da Ilha se manteve na 5ª posição da Série B, com 19 pontos conquistados em 11 jogos. Já o Novohorizontino conquistou sua 5ª vitória na Segundona e subiu para a 9ª colocação, com 18 pontos conquistados.