Zagueiro chileno Kuscevic será o novo reforço do Fortaleza, diz jornalista

O zagueiro Benjamín Kuscevic será o novo reforço do Fortaleza. O defensor chileno de 27 anos, que defendeu o Coritiba no último ano, chega ao Tricolor após uma troca com o clube paranaense. Na negociação, o também zagueiro Marcelo Benevenuto será enviado ao Coxa. O Tricolor superou a competição da Universidade Católica do Chile, time que formou o zagueiro chileno, para fechar com o defensor. As informações são do jornalista César Luis Merlo.

Kuscevic estava no Coritiba desde fevereiro de 2023, quando foi adquirido junto ao Palmeiras por 1,2 milhão de dólares (R$ 6,3 milhões). Pelo Coxa, foram 32 jogos e dois gols marcados durante a temporada. Contudo, além do rebaixamento, outro fator que acelerou sua saída foi a briga que teve com Diogo Oliveira em outubro: o atacante desferiu uma cabeçada que deixou Benjamín Kuscevic fora da seleção chilena.

Além do time paranaense, Kuscevic acumula passagem vitoriosa pela Universidad Católica, onde foi tricampeão do Campeonato Chileno e bicampeão da Supercopa do Chile, e pelo Palmeiras, sendo campeão brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. O defensor de 27 anos também defendeu a equipe sub-19 do Real Madrid na temporada 2014/2015.