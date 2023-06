WSL de volta ao Brasil: Veja programação da etapa em Saquarema, os confrontos e onde assistir

A etapa de Saquarema da Liga Mundial de Surfe (WSL) começa nesta sexta-feira, (23) e vai até o dia 1º de julho. No Rio de Janeiro, os surfistas vão em busca da classificação à etapa final e, consequentemente, das vagas nas Olimpíadas de Paris em 2024. Filipinho, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Tatiana Weston-Webb já confirmaram presença.

Filipe Toledo é o atual campeão da WSL. O surfista venceu a etapa de El Salvador e em Saquarema ele dá aulas. Filipinho é o atleta que mais venceu a etapa realizada na praia carioca (quatro vezes). Com esse desempenho, o surfista assumiu a segunda etapa do ranking geral e, caso vença a etapa em Saquarema, assume a liderança.

A etapa do Rio de Janeiro vai contar com os surfistas brasileiros Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Yago Dora, Samuel Pupo e Caio Ibelli na prova masculina. No feminino, Tatiana Weston-Webb vai em busca de resultados bons para ficar entre as cinco mulheres do ranking. Silvana Lima também participa da etapa.

BATERIAS E PROGRAMAÇÃO

As primeiras baterias já acontecem amanhã, (23), e as eliminatórias acontecem nos dias seguintes. Programação sujeita à condições climáticas.

Chave masculina

Bateria 1: Ethan Ewing (Austrália), Caio Ibelli (Brasil) e Rio Waida (Indonésia)

Bateria 2: João Chianca (Brasil), Matthew McGillivray (África do Sul) e Seth Moniz (EUA/Havaí)

Bateria 3: Filipe Toledo (Brasil), Callum Robson (Austrália) e Kelly Slater (EUA)

Bateria 4: Griffin Colapinto (EUA), Liam O’Brien (Austrália) e Samuel Pupo (Brasil)

Bateria 5: Gabriel Medina (Brasil), Yago Dora (BRA) e Ian Gentil (EUA/Havaí)

Bateria 6: Jack Robinson (Austrália), Ryan Callinan (Austrália) e Barron Mamiya (EUA/Havaí)

Bateria 7: John John Florence (EUA/Havaí), Connor O’Leary (Austrália) e Jordy Smith (África do Sul)

Bateria 8: Ítalo Ferreira (Brasil), Leonardo Fioravanti (Itália) e Kanoa Igarashi (Japão)

Chave feminina

Bateria 1: Molly Picklum (Austrália), Stephanie Gilmore (Austrália) e Gabriela Bryan (EUA/Havaí) Caroline Marks (USA)

Bateria 2: Carissa Moore (EUA/Havaí), Lakey Peterson (EUA) e Silvana Lima (Brasil)

Bateria 3: Tyler Wright (Austrália), Caitlin Summers (EUA) e Johanne Defay (França)

Bateria 4: Caroline Marks (EUA), Tatiana Weston-Webb (Brasil) e Bettylou Sakura Johnson (EUA/Havaí)

ONDE ASSISTIR

A etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, vai ter transmissão ao vivo para o Brasil no SporTV, Globoplay e GE.