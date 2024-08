Wrestling nas Olimpíadas 2024: acompanhe Giullia Penalber na busca por medalha nesta quinta

Giullia Penalber, atleta brasileira, está disputando o mata-mata do wrestling nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA). Ela perdeu nas quartas de final, mas ainda pode ir para a repescagem e lutar por mais uma medalha para o Brasil.

Em sua primeira luta do dia, Giullia Penalber venceu a atleta de Guam, Rckaela Maree Ramos Aquino, por 2 a 0, nas oitavas de final. Com a vitória, ela garantiu classificação para a fase seguinte, as quartas de final.

Na disputa das quartas de final, Giullia Penalber teve pela frente Anastasia Nichita, da Moldávia. A atleta brasileira acabou sendo eliminada, após perder por 5 a 0. Agora ela aguarda uma definição para disputar a repescagem.

De acordo com informações do ge, caso Anastasia Nichita, da Moldávia, consiga a classificação para a final do wrestling, Giullia Penalber recebe a chance de lutar na repescagem, para seguir viva na luta pelo bronze.