Winds for Future movimenta o Cumbuco pela terceira vez com esporte, sustentabilidade e inovação

O Estado do Ceará receberá pelo terceiro ano consecutivo o Winds For Future Digital - Praias inteligentes. O evento será realizado entre os dias 15 e 16 de dezembro, das 17h às 20h, no Hub Cumbuco, o hub de inovação ecosocial do movimento Winds For Future, localizado na praia do Cumbuco, e será transmitido ao vivo via YouTube e Instagram.

O evento reunirá empresas, startups, governos em uma programação liderada por inovadores e líderes nas áreas de economia criativa, tecnologia e sustentabilidade para estimular a internacionalização de empresas e criar oportunidades para alavancar startups com projetos e ideias de impacto positivo no mundo. O Winds For Future Digital será online, gratuito, com tradução em Libras.

Para garantir presença na 3ª edição do W4F Digital, basta clicar aqui e realizar sua inscrição gratuitamente.

Winds For Future

Criado em 2019, no Ceará, o Winds For Future tem como objetivo criar um ecossistema disruptivo, onde é possível debater e compartilhar conhecimentos, gerar networking, abrir espaço para novas oportunidades de negócios de impacto positivo para o planeta, tendo experiências imersivas e entretenimento com música, gastronomia, sol, mar e ventos.

Confira programação W4F DIGITAL - PRAIAS INTELIGENTES

15 de dezembro (quarta-feira)

Tecnologia, Talento e Tolerância, 17h às 18h30

Águeda Muniz, CEO na CROLIM Engenharia

Igor Juaçaba, CEO Winds For Future e Elephant Coworking

Alberto Gadanha, Assessor da Vice-prefeitura de Fortaleza e Rede de Cidades Criativas da UNESCO.

Desenvolvimento sustentável + cidades criativas, 18h30 às 20h

Lindrielli Rocha, Community manager Winds For Future

Luis Carlos Sabadia, Presidente da Câmara Setorial de Economia Criativa - ADECE

Claudio Silveira, CEO Winds For Future e DFB Festival

16 de dezembro (quinta-feira)

Internacionalização + Turismo, 17h às 18h30

André Aguiar, Coordenador da área de imigração do APSV Advogados

Alexandre Lobo, Professor University of Saint Joseph

Yrwana Guerra, Secretária de Cultura de Turismo de Caucaia

Rômulo Soares, CEO Winds For Future, partner APSV Advogados

Empreendedorismo + tecnologia, 18h30 às 20h

André Farias, CEO Winds For Future e Elephant Coworking

Laurinda de Macedo, CEO e Co-Founder da Turistech Turisnato

Dani Estevam, Gestão de Impacto Social e Empreendedorismo Moeda Seeds

Ianna Brandão, Diretora de Ciência da Cidade da Citinova