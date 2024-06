Wesley Safadão anuncia que será jogador de futebol profissional em time da Série D

O cantor Wesley Safadão assinou contrato para atuar como jogador profissional. O cantor cearense de 35 anos se prepara para defender um time paraibano, que disputa a Série D do Brasileiro, ainda em 2024. A informação foi divulgada pelo próprio artista, que aparece vestindo a camisa do Treze-PB, nas redes sociais.

VEJA VÍDEO:

"Acabei de ser contratado por um time da Paraíba, para jogar o último jogo. Vou entrar com 20 minutos do segundo tempo. Preciso estar pronto. É nosso terceiro dia de treino. Estou só aquecendo e já estou morto", brinca o cantor enquanto fala da rotina de treinamento.

O cantor explicou que o acordo para atuar foi no Treze foi oficializado no início do mês. Ele deve atuar por pelo menos 25 minutos em um jogo.

Wesley Safadão não deu muitas pistas de qual partida vai entrar vestindo a camisa do Treze, mas há chance de que isso ocorra diante do Santa Cruz-RN. No entanto, há possibilidade de que o cantor entre pelo Sousa, outra equipe patrocinada pela mesma casa de apostas.