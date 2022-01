Vitor Bueno rescinde com São Paulo e desperta interesse no mercado; Ceará e Fortaleza sondam

O meia-atacante Vitor Bueno rescindiu contrato com o São Paulo e ficou livre no mercado. Com 27 anos, desperta interesse de diversos clubes do Brasil, como Athletico-PR, Ceará e Fortaleza.

Em contato com o ge, o staff do jogador também revelou que clubes dos Estados Unidos e da China sondaram a situação da negociação. O contrato no time paulista era até dezembro de 2023.

Fora dos planos do técnico Rogério Ceni, chegou a um acordo para buscar uma nova equipe. Ao longo da última temporada, foi utilizado em 36 partidas e marcou seis gols pelo time tricolor.

Revelado na base do Bahia, acumula passagem por equipes como Botafogo-SP, Santos e Dynamo Kyiv, da Ucrânia. Vitor Bueno estava no São Paulo desde 2019 e não se firmou como titular.