Vitor Belfort celebra aniversário de irmã desaparecida há 20 anos: 'Aceitar o inaceitável'

O campeão de UFC Vitor Belfort, de 46 anos, homenageou a irmã, Priscila Belfort, desaparecida há quase 20 anos. Nesta terça-feira (05 de dezembro), ela completaria 49 anos.

Em um vídeo de 20 minutos postado em seu canal no YouTube, o lutador decidiu celebrar o dia do nascimento da irmã, e falou sobre "como aceitar o inaceitável".

"Acho que foi a maior dor da minha vida. Não foi só ver minha irmã desaparecer, é ver meus pais sofrerem. Quando um pai morre o filho se torna órfão, quando um marido morre, a mulher se torna viúva, quando um pai perde um filho, não tem nem palavra", começou Vitor.

O atleta continuou: "Confesso que sempre fiz uma pergunta, 'por que, Deus?'. O que eu fiz de errado? Eu não merecia isso, nem meus pais. Tanta gente ruim no mundo, porque isso foi acontecer com a minha família?".

20 anos sem resposta

Priscila Belfort trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. No dia 9 de janeiro de 2004, a irmã de Vitor desapareceu ao sair do trabalho para almoçar. Quase duas décadas depois, o caso continua sem respostas.

Emocionado, Belfort comentou que imagina que alguém sabe o que houve com a irmã, mas sempre se calou. "Como alguém consegue viver sabendo que é responsável não pela morte, mas pela falta de uma pessoa?", indagou.

Ele fez ainda um apelo às famílias que passam pelo mesmo drama. "É preciso aceitar sem condenar Deus, mas desafiando ele. Entendendo que o resultado final não é o seu esperado, e que a vida continua", chamou o vencedor.

Nos comentários da publicação, a mãe de Vitor e Priscila, Jovita Belfort, agradeceu por ter gerado os dois. "Agradeço hoje por Deus ter me dado a chance de ser Mãe da Priscila e de você! De termos convivido com o amor dela 29 anos e quase 20 na saudade! Obrigada pelo irmão que você foi e é, e muito grata pela força e carinho que vocês me dão e são eles que me fazem querer viver e cada dia ser melhor", disse.

Em seu próprio perfil, Jovita também prestou homenagem à filha: "Encontrei uma foto que traduz o meu coração, cheio de curativo! Obrigada, Pri, por ser minha filha, te amo, minha flor de mel! Muito grata a Deus, por me sustentar todos esses anos e me deixar de pé!".

"O Senhor está no controle. Que Ele continue nos dando forças", escreveu a esposa de Vitor, Joana Prado (ex-feiticeira). Ela, que vive nos Estados Unidos, alertou sobre o desaparecimento de pessoas. "É real. Anualmente, no mundo inteiro, em torno de 4 milhões de pessoas desaparecem. É doloroso, assusta, dá medo, mas é um assunto real”, disse.