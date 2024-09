Vini Jr. recebe prêmio de melhor da Liga dos Campeões e agradece: 'Trabalho e personalidade'

O brasileiro Vinícius Júnior usou suas redes sociais nesta segunda-feira para exibir os prêmios recebidos da Uefa de melhor jogador da Liga dos Campeões de 2023/24, na qual conduziu o Real Madrid ao 15º título, anotando um dos gols da decisão diante do Borussia Dortmund (2 a 0), em Wembley.



Com dois belos troféus em mãos, o brasileiro citou a escolha como o melhor da Liga dos Campeões e dividiu as honras com o grupo merengue. "Trabalho e personalidade te levam a lugares altos. Obrigado a todo os meus colegas por isso. Amo vocês", legendou Vini Júnior.



A grande apresentação na edição passada, na qual anotou seis vezes e ainda distribuiu cinco assistências, coloca o brasileiro como forte candidato à Bola de Ouro, que premia o melhor jogador da temporada. Concorre com o companheiro Jude Bellingham e o espanhol Rodri.

Legenda: Vini é um dos candidatos a melhor do mundo nesta temporada Foto: Christian Bertrand / shutterstock



Se depender do uruguaio Valverde, seu parceiro em Madri, o título já está decidido. "O próximo Bola de Ouro", comentou o jogador na foto de Vini Jr. E muitos companehrios fizeram o mesmo,



"Merecido", respondeu o compatriota Rodrygo, enquanto o astro Mbappé usou emojis de fogo e coração. Até o experiente Marcelo, hoje lateral-esquerdo do Fluminense, vibrou com a conquista, também com corações. "Parabéns, irmão! Siga firme e continue fazendo história", deu os parabéns o ex-jogador de basquete do Flamengo, Olivinha.



Rapidamente o post do camisa 7 viralizou com muitos torcedores do Real Madrid e brasileiros em geral dizendo que veio por merecimento e que "é apenas o começo", já garantindo que a Bola de Ouro será de Vini Jr.