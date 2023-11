Venezuela x Equador: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Venezuela e Equador entram em campo nesta quinta-feira (16), às 19h, no estádio Monumental de Maturín, na Venezuela, para disputar a 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

A Vinotinto é uma das surpresas das Eliminatórias, em 4º lugar com 7 pontos. Já a La Tri é a 6º, com 4. Ambas estão na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV 2.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VENEZUELA:

Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro; Bello, Martínez e Herrera; Sosa, Soteldo e Rondón. Técnico: Fernando Batista

EQUADOR:

Ramírez; Torres, Pacho, Preciado, Hincapié e Chávez; Gruezo, Páez e Johjan Julio; Rodríguez e Caicedo. Técnico: Félix Sánchez

VENEZUELA X EQUADOR | FICHA TÉCNICA

Competição: 5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Monumental de Maturín, na Venezuela

Data: 16/11/2023 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)