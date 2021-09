Venezuela x Argentina pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A seleção da Venezuela entra em campo nesta quinta-feira (2), às 21h (horário de Brasília), contra a Argentina, pela 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Olímpico, em Caracas, solo venezuelano.

O confronto coloca frente a frente o penúltimo colocado contra a vice-líder das Eliminatórias. A Venezuela ocupa a 9ª colocação, com apenas quatro pontos conquistados. Os argentinos, por sua vez, estão atrás apenas do Brasil, com 12 pontos, mas não vencem a dois jogos.

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV.

Palpites

Escalação

Venezuela

Faríñez; Rosales, Ferraresi, Villanueva, Velázquez e Chancellor; Otero, Rincón e Moreno; Josef Martínez e Rondón. Técnico: Leonardo González.

Argentina

Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Acuña; Lo Celso, Paredes e De Paul; Di María, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Ficha técnica

Venezuela x Argentina - 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Olímpico, em Caracas (VEN)

Data: 02/09/2021 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Transmissão: SporTV 3 e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Leodán González (URU)