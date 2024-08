Velório do uruguaio Juan Izquierdo reúne milhares em Montevidéu

O último adeus ao jogador do Nacional do Uruguai, Juan Izquierdo, que morreu na terça-feira no Brasil após sofrer um ataque cardíaco em meio a uma partida da Copa Libertadores, reuniu milhares de pessoas comovidas por sua morte em Montevidéu nesta quinta-feira (29).

Legenda: Torcida do Nacional homenageia Juan Izquierdo Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP

Izquierdo, de 27 anos, morreu após passar cinco dias na UTI em São Paulo,em uma tragédia que deixou o futebol de luto. Ele desmaiou em campo no dia 22 deagosto, na partida de seu time contra o São Paulo.

Nesta quinta-feira, o silêncio, ocasionalmente interrompido por intensos aplausos, tomou conta dos arredores e da sede do Club Nacional de Fútbol em Montevidéu, onde o corpo do jogador está sendo sepultado das 11h às 13h após chegar a Montevidéu à meia-noite de quarta-feira em um "Aviocar"C-212 da Força Aérea Uruguaia.

Legenda: Velório de Juan Izquierdo em Montevidéu Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP

Juan "era um exemplo muito querido (...). Um rapaz íntegro", disse Alejandro Balbi, presidente do Nacional, aos repórteres. Num clima de profunda tristeza, o público passou em frente ao caixão do jogador localizado no 'Salón Cristal' da sede do Nacional, rodeado de arranjos florais enviados em sua maioria por colegas e clubes, constatou a AFP.

Jogadores do São Paulo

Chegaram ao local quatro jogadores do São Paulo vindos do Brasil e uma delegação do Peñarol, arquirrival do Nacional no futebol uruguaio, composta por seus jogadores mais experientes, seu presidente Ignacio Ruglio, seu técnico Diego Aguirre e dirigentes.

Após o velório público não haverá funeral, informou o Nacional, que decretou cinco dias deluto combandeiras a meio mastro. A despedida começou na quarta-feira com dezenas de pessoas se aproximando da sede do 'Bolso' para homenagear Izquierdo com flores, velas, desenhos, mensagense bandeiras.

Craques Uruguaios

Alguns fizeram o sinal da cruz o tocar nas fotos do zagueiro. Houve abraços entre torcedores do Nacional e do Peñarol, onde Izquierdo também jogou em 2019. Estrelascomo Luis Suárez, ex-jogador do Nacional, e ex-ídolos da seleção uruguaia, como Diego Forlán, identificado como Peñarol, entre tantos outros jogadores, se despediram de "ElNegrón", como Izquierdo era carinhosamente conhecido.