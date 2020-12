Velhos conhecidos, Guto e Chamusca travam duelo no Clássico-Rei

O Clássico-Rei chega ao último capítulo da temporada 2020 - em números gerais, o 7º confronto entre Ceará e Fortaleza. Dessa vez, o contexto implica diretamente na caminhada da Série A do Brasileiro e tem duelo inédito à beira do gramado cearense: o baiano Marcelo Chamusca contra o paulista Guto Ferreira.

Os dois treinadores são contemporâneos na carreira e se conhecem desde as categorias de base. Na década de 90, protagonizaram partidas entre Vitória e São Paulo pelo Sub-17, por exemplo. E esse conhecimento, assim como a evolução dos respectivos trabalhos, também entrará na Arena Castelão, domingo (20), às 20h30, pela 26ª rodada, na primeira vez da dupla no choque alencarino. O detalhe: ambos ostentam aproveitamento positivo no retrospecto. As experiências são diferentes, o número de partidas também, mas ocorrem em momentos marcantes da história do confronto.

Chamusca, inclusive, com passagem pelos dois rivais. Em votação para eleger as seleções do Século XXI de Vovô e Leão, realizada pelo Diário do Nordeste, o profissional foi escolhido como principal comandante do Alvinegro de Porangabuçu no intervalo.

De todo modo, o número de partidas no Estado entra como circunstância a mais na preparação dos atletas e fortalece o aspecto mental da equipe. Com menos rodagem, Guto tem pela frente uma nova concepção tática no adversário, com um Fortaleza diferente em sistema e estratégia, enquanto o próprio aperfeiçoou o entrosamento da equipe de Porangabuçu e agora conhece melhor as opções.

Vale ressaltar ainda o equilíbrio da dupla ao se enfrentar nas principais competições nacionais. Segundo o portal oGol, de estatística especializada em futebol, o embate Chamusca x Guto ocorreu em quatro oportunidades, curiosamente, todas na Série B.

Em 2017, a dupla alcançou os respectivos acessos à elite em contato entre Ceará e Internacional. E cada um venceu uma, mas quando atuou fora de casa. Primeiro, Guto surpreendeu ao vencer por 2 a 0 na Arena Castelão - gols de Pottker e Nico López. No segundo turno, o troco: triunfo do Ceará com Chamusca, em tento marcado por Lima.

O reencontro entre as partes foi no ano passado. Na última edição da 2ª divisão, o paulista levou a melhor sob comando do Sport. O Leão da Ilha conseguiu triunfo no duelo nordestino com o CRB por 1 a 0, em casa - Guilherme balançou as redes. Na volta, em Alagoas, empate em 1 a 1. O artilheiro do rubro-negro marcou mais uma vez, mas o recém-contratado pelo Fortaleza na época, Edson Cariús, trouxe a igualdade para Chamusca.

Brilho na decisão

“Clássico não se joga, clássico se ganha”, disse Guto Ferreira em uma das coletivas pelo Ceará. Em 2020, foi o treinador que mais dirigiu a equipe no Clássico-Rei e conseguiu resultados expressivos em momentos decisivos da temporada.

O retrospecto, no entanto, começa com um revés pela 2ª fase do Campeonato Cearense. O desafio frente ao arquirrival ocorreu em três competições, mas o Estadual foi o ponto fraco do desempenho. Na Copa do Nordeste e Série A, vitórias: são cinco partidas, dois triunfos e três derrotas.

Assim, Guto soma 40% de aproveitamento. Para o novo compromisso, teve um período mais vasto de trabalho, um trunfo no calendário tão apertado promovido devido ao novo coronavírus. Dentre os embates, venceu ambos por 1 a 0: eliminou o rival na semifinal da Copa do Nordeste e venceu no 1º turno do Campeonato Brasileiro.

Mais experiência

Marcelo Chamusca chega no Clássico-Rei com bagagem de 12 partidas, alternadas entre Ceará e Fortaleza. E o retrospecto é favorável: cinco vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas.

O aproveitamento final é de 55,5%, com dois títulos estaduais obtidos no maior duelo do futebol cearense, sendo uma taça para cada lado. “Nós só pensamos em vencer”, indicou o agora treinador tricolor.

Chamusca registra partidas em 2014,2015 e 2018 - período de menor investimento no desporto local. A expertise o fez vivenciar cenários distintos em estrutura, investimento, e também travar duelos com diversos comandantes. O momento leonino, no entanto, traz uma pressão a mais na nova passagem pelo Leão - apesar de estar acostumado ao cenário. Com um triunfo em seis confrontos na Série A, o treinador teve a semana para ajustes no plantel.

O último Clássico-Rei de 2020 será o primeiro de Guto Ferreira e Chamusca nos cargos de treinadores, respectivamente. Sem público na Arena Castelão, domingo (20), a experiência também será trunfo no embate



