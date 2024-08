Vela nas Olimpíadas 2024: Henrique Haddad e Isabel Swan terminam em décimo lugar no dinghy misto

Henrique Haddad e Isabel Swan, atletas brasileiros de vela, terminaram na décima posição na disputa por medalha na categoria dinghy misto nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA), na manhã desta quinta-feira (8).

Henrique Haddad assumiu a condição de leme, enquanto Isabel Swan assumiu a condição de tripulação. Eles somaram um total de 97 pontos, sendo a pontuação líquida de 84, o que os colocou na décima posição da disputa.

Lara Vadlau e Lukas Maehr, da Áustria, ficaram com a medalha de ouro. Keiju Okada e Miho Yoshioka, do Japão, ficaram com a medalha de prata. Por fim, Anton Dahlberg e Lovisa Karlsson, da Suécia, ficaram com a medalha de bronze.