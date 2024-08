Veja momento em que Isaquias Queiroz conquista prata na canoagem nas Olimpíadas

O brasileiro Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na final do C1 1000m da canoagem velocidade nas Olimpíadas 2024. Após um início complicado, o brasileiro se recuperou a ganhou posições nos metros finais, garantindo um lugar no pódio.

VEJA O MOMENTO EM QUE ELE CONQUISTA A PRATA

A medalha de ouro ficou com Martin Fuksa, da República Tcheca, com um tempo de 3:43.16. A prata ficou com Isaquias Queiroz, do Brasil, com um tempo de 3:44.33. Por fim, a medalha de bronze ficou com Serghei Tarnovschi, da Moldávia, com um tempo de 3:44.68.